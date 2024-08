Karime saca las garras y le asegura a Adrián y Ricardo que no los pondrán en placa esta semana

Karime Pindter no pierde su estilo, aún en chanclas en "La casa de los famosos México".

Los ánimos en la gala de eliminación de “La Casa de los Famosos México 2″ estuvieron intensos, en especial, porque Adrián Marcelo empezó a picar a varios participantes y Ricardo Peralta quiso apoyarlo, por lo que Karime Pindter se vio obligada a intervenir.

Después de acabar con el posicionamiento, los participantes se sentaron juntos en el sofá de la sala antes de que llamaran al zoom a los nominados, que fue cuando se empezaron a quejar que se habían metido con temas muy personales.

Sian Chiong en un momento le reclamó a Arath de la Torre que lo llamara poco hombre por no haber salvado a Sabine Moussier cuando tuvo la oportunidad, entonces, Gala Montes le replicó que él le prometió no nominarla e igual lo hizo.

Karime Pindter le deja en claro al cuarto tierra que ellos juegan con la cabeza fría

La discusión entre los participantes llegó a tal punto que Adrián Marcelo empezó a retarlo para que lo nominaran la próxima vez, ya que, según él, el team mar estaba ganando porque nominaba a los débiles de tierra.

Entonces, Ricardo Peralta pidió que también lo nominaran porque quería vivir esa experiencia, pero debido a la insistencia y a la discusión que se había formado, Karime Pindter por primera vez intervino y les dijo: “Ahora por perro no te vamos a poner, ni modo, y a ti tampoco por más perra.”

A lo que Adrián Marcelo le replicó que ella no tomaba las decisiones en su equipo, esas las tomaba Arath de la Torre. La exAcaShore no quiso decir nada más porque no suele estar envuelta en las peleas y discusiones.