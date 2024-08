Lucerito Mijares confiesa cómo atravesó el divorcio de sus padres cuando era una niña pequeña

Lucerito Mijares es una de las voces más talentosas de todo México. Su fama viene en ascenso después de demostrar su increíble talento en el reality show “Juego de Voces”, en el que participó junto a su papá, el icónico cantante, Manuel Mijares.

La talentosa intérprete tiene 19 años. Muchos podrían decir que es conocida por ser la hija de Lucero y Mijares, pero la verdad es que la cantante tiene una voz tan potente como melodiosa, que enamora a cualquiera que la escucha. Además de eso, muestra su talento para la actuación y performance en el teatro, gracias a su participación en la obra El Mago, The Wiz.

En el medio de todo el trabajo que tiene, ocupada en las tablas, en el escenario o en el estudio de grabación, Lucerito se tomó unos minutos de relax para hablar en una entrevista con Yordi Rosado.

Habló de cómo fue crecer con papá y mamá tan famosos, su salto a la actuación y cómo inició a cantar, después de darse cuenta del talento que tenía. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la madurez con la que habló del proceso que atravesó en el divorcio de sus padres, siendo una niña de 5 años.

El divorcio de Lucero y Manuel para Lucerito

“Recuerdo mi niñez muy linda y sabes que, todo el tiempo me dicen, ‘¿oye y el divorcio te afectó mucho?’ y la verdad no porque tenía 5 años, entonces no me acuerdo de mucho. Muy poco, casi no y también como viajan mucho y trabajan demasiado era como, si no está tu papá está tu mamá y si no está tu mamá está tu papá”, dijo Lucerito en la entrevista, según reseña Milenio.

“Como que me acuerdo que mucho tiempo estaban como mis primos en mi casa, que había mucha gente, recuerdo que siempre estaban como ahí, mi hermano y yo estábamos en la sala mis papas estaban ahí, como muy juntitos todos”, dijo para dejar en evidencia que, a pesar del divorcio, Lucero y Manuel Mijares siempre tuvieron una buena relación.