¿Sian Chiong sale del clóset por accidente? Aseguraría que un hombre lo enamoró

Sian Chiong, uno de los habitantes más polémicos de ‘La Casa de los Famosos México’, se volvió objeto de especulaciones, pues su orientación sexual fue puesta en duda por los internautas después de una serie de declaraciones sobre una relación pasada.

Dentro de LCDLFM, el cubano ha demostrado interés por Briggitte Bozzo e incluso por Sabine Moussier; sin embargo, también logró conquistar el corazón de Ricardo Peralta, quien incluso le robó un beso.

En medio del alboroto que se ocasionó tras el señalamiento a Sian Chiong por parte de usuarios de redes sociales, en el que lo acusan de acoso a sus compañeras del reality, tomando como evidencia diversos clips en los que las toca sin su consentimiento, ahora se esparce un rumor sobre sus preferencias sexuales.

Sian Chiong se exhibe a sí mismo

Fue en una conversación con los demás integrantes del Team Tierra que Sian Chiong se destapó sobre una experiencia romántica pasada:

“Como algo que yo no me sentía preparado, pero era una persona que me hacía muy feliz, yo venía obviamente de otra ruptura de corazón, entonces no quería pasar más por eso y esta persona llega a mi vida, empieza a portarse muy lindo, como a darme mucho amor, tratarme muy bien. Yo me empecé a sentir como protegido y empecé con esa relación”.

Sabine Moussier interrumpió para aclarar el sexo de la persona a la que el actor se refería: “¿Qué era lindo? ¿Era hombre?”. Sian sentenció que se trataba de una mujer, a lo que la villana de telenovelas reaccionó diciendo: “Ah, la situación era linda”.

En un video compartido en TikTok en el que se muestra esta interacción, usuarios de la res social dejaron comentarios como: “3 puntos claves que dijo; ‘esa persona’, ‘muy lindo’ y ‘se sentía protegido’”, “Se sabía que era hermana la Sian”, “La clave siempre es el ‘esa persona’”, “Atrapada” y “Adrián Marcelo se avienta un suspirote, le dio más miedo a él que a Sian”.