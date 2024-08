Amigos de Ricardo Peralta lo dejaron de seguir en Instagram, ¿se acabó Trío de Tres?

Ricardo Peralta logró recuperar su cuenta de Instagram después de haberla perdido debido a que las personas empezaron a reportarla y dejarlo de seguir, disgustados con sus acciones dentro de “La Casa de los Famosos México 2″.

Sin embargo, su pareja y amigos siguieron externando su apoyo, aunque no compartan sus opiniones o al menos eso era lo que decían casi todos, pero algunos parecen haber cambiado de opinión.

Resulta que Karlita Díaz, Jair Sánchez y Daniel Valle dejaron de seguir en Instagram a Ricardo Peralta, así se percataron los usuarios en las redes sociales, además de que estaba volviendo a acumular bots como seguidores.

¿Karla Díaz, Jair Sánchez y Dani Valle ya no son amigos de Ricardo Peralta?

Tomando en cuenta que el perfil de Ricardo Peralta lo tumbaron, lo más probable es que el sistema haya hecho que las cuentas de Karla Díaz, Jair Sánchez y Dani Valle lo dejaran de seguir.

No obstante, hasta la fecha no le han regresado el follow y el perfil de Instagram de Pepe limitó la búsqueda de usuarios, lo que imposibilita comprobar sus nuevos seguidores y buscar quién lo está siguiendo o no.

Por otro lado, la cuenta de Ricardo Peralta sí sigue a la de Karla Díaz, Jair Sánchez y Dani Valle, quienes han dejado de hablar de “La Casa de los Famosos México 2″ en vista de todo el hate que han recibido por seguir defendiendo a su amigo.

Pepe evidentemente no sabe las terribles consecuencias de sus acciones y declaraciones dentro del reality show, en el que, tal y como le pasó a Gomita, puede que también haya perdido a su agencia.