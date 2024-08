Esposo de YosStop critica ‘justicia’: un solo seguidor puede borrar todas sus fuentes de ingreso

El lunes 26 de agosto se corrió la noticia de la detención de Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop. Ante la situación y la información falsa que se propagó, su esposo Gerardo González explotó contras las autoridades que llevaron el caso, quienes pretendían eliminar todas las cuentas de redes sociales de Yoss.

Según lo dicho en el programa ‘Todo para la mujer’, conducido por Maxine Woodside, YosStop habría sido detenida por incitar al odio, como lo explicó su exsocia en una denuncia. “Tenía una sociedad de negocio, terminó mal la sociedad y ella en redes sociales empezó a decir que su socia era ratera”, reveló Vicky López.

De esta manera, la creadora de contenido habría pisado la cárcel por segunda ocasión, pues en 2021 fue apresada durante 5 meses por posesión de pornografía infantil.

Esposo de YosStop critica a las autoridades

Gerardo González, esposo de YosStop, utilizó su cuenta de Instagram para dar su versión de los hechos: “Yoss no agredió absolutamente a nadie, no tiene una orden de aprehensión, ni tampoco regresó a prisión”.

“Lo que sí sucedió el día de hoy fue que hubo una audiencia para revisar unas medidas de protección que llevan meses vigentes en donde una autoridad le había solicitado al Ministerio Público que le solicitara a diversas plataformas que eliminaran las cuentas de Yoss”, agregó.

No obstante, una publicación en una de sus cuentas personales habría sido suficiente para arrestarla: “Para mantener el respeto de este proceso y que no se complicara y se resolviera todo por la vía legal, no hizo uso de sus redes desde aquel entonces, cosa que ustedes habrán notado; sin embargo el día de hoy da como supuesta causa de incumplimiento el haber hecho un post en su perfil personal donde estamos familiares y amigos de la venta de un inmueble de un familiar, eso fue causa suficiente para solicitar un arresto administrativo”.

Asimismo, Gerardo publicó una encuesta en Instagram, en la que pregunta: “¿Qué pensarías si quisieran borrar TODAS tus cuentas (tus fuentes de ingreso) literalmente por lo que escribió un seguidor?”