Nelson Carreras revela que cuando estuvo en ‘La Academia’ le pidieron hacerse una prueba de VIH

Nelson Carreras realizó una entrevista en días recientes y contó algo sumamente impactante, resulta que cuando estaba en “La Academia” y se enfermó de gastroenteritis, alguien le hizo creer que la producción le estaba pidiendo hacerse una prueba de VIH.

El exacadémico se encontraba acompañado de la ganadora de su generación, Cesia Saénz, y reveló que durante su estancia en el reality show, varios se enfermaron, momento que alguien aprovechó para hacerlo sentir mal por su sexualidad.

“Nosotros nos enfermamos en un momento, debido a una bacteria en el estómago que nos provocó diarrea, entonces, me hizo creer que la producción me estaba pidiendo unos análisis para ver si yo tenía algo más”, relató Nelson Carreras.

Nelson Carreras no reveló quién lo quiso hacer sentir mal por su sexualidad

Nelson Carreras fue uno de los participantes más queridos por el público en su generación, pues siempre fue alguien muy alegre y positivo dentro de “La Academia”.

Pero parece ser que a varios en el programa de canto no les agradaba que fuera de ese modo, así que uno quiso aprovecharse para hacerle creer que la producción tenía algo en su contra por ser abiertamente gay.

“Ese alguien me llamó aparte y me dijo: ‘la producción me pidió tal examen para ti, pues porque como creen eres gay y no cuanto’”, compartió Nelson Carreras dando a entender que a lo mejor no era otro participante, sino un trabajador del programa.

Nelson Carreras fue a hablar directamente con la productora de “La Academia”, porque no le pareció correcto lo que le dijo esta persona, y le desmintió todo, nunca le pidió hacerse una prueba de VIH.

El exacadémico considera que esa persona quería hacerlo sentir mal, porque siempre fue alguien muy alegre dentro del reality.