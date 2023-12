¡Nelson Carreras y Joaquín Bondoni fueron cachados dándose un beso! ¿Son novios?

Nelson Carreras y Joaquín Bondoni fueron captados dándose un beso en la boca en un evento, aunque se puede apreciar que el exacadémico no se lo esperaba.

Ambos protagonizan el musical “Todo el mundo habla de Jamie”, del cual el participante de “La Academia” recibió un galardón en la categoría de “Mejor Actuación Masculina Principal en un Musical” de los premios Metro GNP de este año.

Y parece ser que, debido a la emoción que sentía por su compañero, Joaquín Bondoni decidió darle un beso en la boca a Nelson Carreras para felicitarlo, pero el cantante no tenía ni idea de lo que iba hacer.

Nelson Carreras aclara que el beso con Joaquín Bondoni fue de amigos

Aunque hace unos meses se llegó a rumorear que Nelson Carreras y Joaquín Bondoni podrían tener una relación, ya que habían estado saliendo mucho juntos, el rumor no llegó a más.

Entonces, el beso que se dieron reavivó los rumores en las redes sociales, hasta que Nelson Carreras aclaró todo en una entrevista para la cuenta de TikTok, “El Mundo con David”.

“Yo no me lo esperé, pero no dije que no, fue muy chistoso, es un beso de amistad, no claro que no, no hay ni podría haber algo”, aclaró el cantante y actor.

Nelson Carreras incluso hizo mención a la canción de Yuridia que dice que “los amigos no se besan la boca”, y que esa regla no se aplicaba a él. Pero dejó en claro que no había ningún interés romántico entre él y Joaquín Bondoni, que su beso fue solo de amigos y nada más.

“Tengo un gran compañero de trabajo, un beso de amigos”, dijo el exparticipante de “La Academia”.