Ángela Aguilar admite que no es ajena a lo que dicen de ella en las redes sociales: “Estas cosas me duelen”

La vida personal de Ángela Aguilar ha sido muchísimo más comentada que sus recientes lanzamientos musicales o sus últimos conciertos. La polémica, el debate y el chisme se apoderó de las redes sociales desde que se confirmó la relación entre la cantante y Christian Nodal.

Todo parte desde las formas en las que actuó Nodal, ya que a pesar de haber tenido una hija de (en ese momento) 8 meses, dejó a su expareja y se hizo novio a las tres semanas de Ángela Aguilar. Al público le pareció apresurado y hubo hasta quienes sugirieron que entre los dos ya pasaban cosas mientras Christian estaba con Cazzu.

Todo se recrudeció cuando, de la nada, salió a relucir que se habían casado, después de apenas dos meses de noviazgo. Comentarios, memes, reseñas, rumores y un sinfín de contenido han inundado las redes sociales desde entonces.

Aunque muchos artistas suelen alejarse de las redes para evitar consumir tanto ‘hate’, Ángela Aguilar confiesa que nunca ha sido ajena a todo lo que se dice de ella. Admite que le afecta mucho cuando lee comentarios negativos sobre su vida personal, sobre la que incluso ha llegado a leer mentiras.

Ángela Aguilar no es de piedra

Recientemente salió a relucir una vieja entrevista en la que Ángela Aguilar habla sobre esta situación, expresando que sabe que tiene que convivir con ello porque es parte del negocio, pero que al mismo tiempo no deja de afectarle.

“En el medio en donde estoy es mucho más fácil vender una noticia que te rompa. Estas cosas me duelen, pero no sería quien soy si no salgo adelante. Hay mucho más amor que odio honestamente les digo, yo solo quería ser cantante”, dijo Ángela Aguilar, según TV Notas.