¿Finalmente si había rivalidad con Ángela? Majo Aguilar habla de un distanciamiento familiar

El hecho de que Ángela Aguilar y Majo Aguilar canten el mismo estilo de música, hace que muchos fans las vean como rivales, a pesar de que pertenecen a la misma familia. Las pocas colaboraciones entre ambas, pareciera confirmar que, aunque lo nieguen, sí hay cierta distancia entre ambas, hablando de lo netamente profesional.

Siempre que las entrevistan niegan que exista alguna rencilla, rencor o pelea entre ambas, pero en las redes no se demuestran tanto apoyo a sus proyectos musicales, que siempre van por separado.

Este tema de la rivalidad había quedado atrás, pero volvió a cobrar relevancia después de que Majo Aguilar no fuese invitada a la boda de Ángela y Christian Nodal. La cantante mexicana no habría podido ir por sus compromisos profesionales, pero de igual forma no recibió un llamado para asistir; se enteró igual que todo el mundo, por los medios de comunicación.

TV Notas se hace eco de una entrevista que le han hecho recientemente a Majo, en la que la cantante admite que sí hay un distanciamiento familiar en la dinastía Aguilar. Pero al mismo tiempo aclara que no tiene que ver con asuntos personales, sino que las carreras de cada artista han ido por caminos diferentes que, hasta ahora, no se han cruzado.

“Es la realidad, por las carreras, nos hemos distanciado poquito. No es distancia de corazón, pero sí presencial”, dijo Majo sobre la situación, en una entrevista con La Mejor FM.