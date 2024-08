“Fue un proceso”, Belinda responde a supuestas indirectas de su último tema

Belinda se ha mantenido en el ojo público tras la nueva etapa que experimenta dentro de su carrera, tomando en cuenta las reacciones que surgieron con sus últimos lanzamientos musicales, especialmente con el estreno del video de “La Mala”, ya que algunos usuarios aseguraron que contiene referencias a sus exparejas.

La cantante de 35 años ha sido señalada a lo largo de su carrera por la forma en la que terminaron algunas de sus relaciones sentimentales; sin embargo, Belinda intenta mantener la atención del público en sus nuevos proyectos laborales, con el objetivo de evitar cualquier polémica que afecte su imagen pública.

Belinda

Belinda responde a supuestas indirectas de su última canción

Ante las reacciones que surgieron por el estreno de su nuevo sencillo, Belinda compartió un mensaje de voz en su canal de difusión, en el cual aseguró que no hay ningún tipo de referencia a sus exparejas, por lo cual pidió que dejen de alimentar ese tipo de rumores en redes sociales, tomando en cuenta que el concepto del video fue inspirado en su admiración por el cine de terror.

“Quiero que sepan que no va dirigido absolutamente a nadie, es un video que simplemente está inspirado en todas las películas de terror que a mí me gustan, desde Terrifier, desde The Witch, El Aro, El Exorcista, ya saben que amo el cine de terror, me encanta Halloween, es uno de mis momentos favoritos del año, me encanta disfrazarme y justo está inspirado en eso, no va para nadie, para que sepan, no se vayan a inventar historias de que va para una persona o va para para esta historia, no va para nada, ni para nadie, es para mí, es para ustedes, para todos los que amamos el cine de terror”, dijo.

Belinda habla de la polémica tras estreno de “La mala” (Foto: Instagram Belinda)

Como parte de todos los detalles con los que cuenta el video de “La Mala”, Belinda explicó que fue uno de los trabajos más difíciles de su carrera, tomando en cuenta todos los cambios de look por los que pasó, por lo cual invitó a que sus fanáticos se inspiren para sus disfraces de Halloween.

“Fue un proceso, fue uno de los videos más pesados que he hecho porque hay muchísimos cambios de look, de pelo, todo el tema de las uñas, el maquillaje, cuando estoy en la tumba me hicieron todas las venas. Viene Halloween entonces se pueden inspirar también en sus disfraces y se pueden disfrazar de La Mala, eso estaría padrísimo y si me pueden mandar videos y fotos cuando se disfracen de La Mala estaría también padrísimo”, comentó.