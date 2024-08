Carlos Bonavides no está en la pobreza: Así fue la aclaración del actor

Carlos Bonavides, el reconocido actor mexicano famoso por su interpretación del inolvidable personaje “Huicho Domínguez”, recientemente se vio en la necesidad de desmentir una serie de rumores que hablaban de una supuesta crisis económica que lo aquejaba.

En un encuentro con los medios, el actor abordó con firmeza estas especulaciones, asegurando que las informaciones sobre su falta de trabajo y su situación financiera eran completamente infundadas y malinterpretadas.

Además, en un intento por esclarecer su situación actual, reveló que su actividad laboral está en pleno apogeo. El actor anunció con entusiasmo que pronto estrenará una obra de teatro, además de haber participado recientemente en el rodaje de una película en Chihuahua y haber sido parte de un evento en Texcoco.

Asimismo, señaló que se encuentra en proceso de casting para un papel en una telenovela. Estos proyectos reflejan una agenda laboral ocupada y próspera, desmintiendo así los informes que insinuaban lo contrario.

Abordando otro tema sensible, Carlos destacó que, a pesar de su separación, continúa brindando apoyo a su familia de manera inquebrantable. Desmintió de forma contundente las afirmaciones que sugerían que se encontraba en una situación de pobreza, asegurando que, a pesar de la separación, sigue siendo responsable de sostener a su familia.

Relación con Exesposa

En relación con los rumores acerca de que su ex esposa había tomado posesión de su fortuna tras el divorcio, Bonavides aclaró que fue su propia infidelidad la causa de la separación. El actor defendió a su ex pareja como una excelente madre y esposa, resaltando que, a pesar de la ruptura, mantienen una relación respetuosa y no existe un conflicto financiero entre ellos.

Según muchos fanáticos, con estas declaraciones el actor ha logrado despejar las dudas y especulaciones en torno a su situación personal y profesional. Mencionan que su activa participación en diversos proyectos demuestra que se encuentra en una etapa laboral fructífera y lejos de cualquier escenario de crisis económica, como se había sugerido erróneamente.