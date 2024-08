“La pobre simula que no sufre”: La reacción de Gomita al enterarse de lo que sucedió entre Gala y Agustín en LCDLFMx

Pasaron las dos primeras noches en la suite de líder para Agustín Fernández en La Casa de los Famosos México. Recordemos que pasará siete y cada una será con un compañero diferente, que fueron elegidos al azar en una de las pruebas del reality. Las dos primeras fueron con Gala Montes y Gomita, respectivamente.

El foco estaba puesto, primordialmente, sobre lo que iba a suceder entre Gala y Agustín, debido a que entre ambos había una química intensa y ya se habían dado un par de besos frente al resto de sus compañeros.

Entonces, al estar solos era de esperar en que las cosas se podían poner “hot”. Finalmente sucedió que sí hubo un episodio que elevó las temperaturas de los fans, según lo que mostraron las cámaras de La Casa de los Famosos México y lo que contó la misma Gala Montes a sus compañeros.

Gomita, que venía sintiendo “cosas” por Agustín quiso saber de boca del mismo influencer si había sucedido algo entre él y Gala. El argentino le dijo que sí se habían besado y la reacción de la mexicana dejó a todos sorprendidos, ya que pegó un grito de emoción.

“Pobre Gomita, simula que no sufre pero está destruida por dentro”, “La Goma ríe para no llorar”, “El macabro del audio le pone música triste cuando sale Gomita, se va al infierno”, “La goma jajaja no soporta y tiene que actuar, pero como no es buena actriz lo dice sin llorar”, “Hasta acá escuché como se partía el corazón de Gomita jajaja”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en las redes sociales.