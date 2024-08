NCT 127 expulsa a Taeil de la agrupación tras ser acusado por delitos sexuales

La empresa coreana SM Entertainment publicó un comunicado en redes sociales en el que se confirmó la salida de Moon Taeil de NCT 127 debido a una denuncia en su contra, en la que se le vincula a delitos sexuales, lo que ha causado un sinfín de reacciones de parte de los fanáticos del idol y de la agrupación.

SM Entertainment anunció: “Recientemente confirmamos que Taeil fue acusado de un caso criminal relacionado a delitos sexuales. De esta manera, reconocemos que es una situación muy seria mientras revisamos los hechos, por lo que decidimos que no podemos seguir con las actividades de nuestro equipo, y lo hablamos con Taeil y decidimos expulsarlo del grupo”.

“Actualmente Taeil está colaborando con la investigación de la policía, les daremos información adicional dependiendo del progreso de la investigación. Lamentamos profundamente la controversia causada por nuestro artista”, agregó la agencia de idols.

Otros miembros de NCT 127 como Taeyong y Haechan dejaron de seguirlo en redes sociales; Taeyong incluso eliminó de su Instagram algunas de las fotografías en las que aparecía Taeil.

Internautas expresaron su sorpresa por lo sucedido, por lo que en el post de SM dejaron comentarios como: “Da miedo cómo puedes idealizar a alguien que en realidad es una mala persona, pero no tienes idea porque su trabajo se centra en hacer que te enamores de ellos”, “¿Taeil? Es la última persona que me imaginé que podría estar involucrada en un crimen como este”, y “No lo vi venir. Que la justicia prevalezca”.

¿De qué fue acusado Taeil?

Aún no hay información oficial de los delitos que llevaron a Taeil de ser expulsado de su agrupación, sin embargo, personas en X relacionaron el caso con los comentarios que una persona bajo el nombre de usuario @agnes_121430 hacía constantemente en el perfil de Instagram del cantante.

En estos comentarios, el usuario acusa a Taeil de hackear su teléfono celular por más de seis años, esto con la intención de tener acceso a su cámara.