NCT 127 revela fecha de estreno para ‘WALK’, su sexto álbum de estudio

Este lunes 24 de junio, (horario de Corea del Sur), el grupo de k-pop NCT 127 conformado por Taeil, Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, Mark y Haechan sorprendió a NCTzen, como se le conoce a sus fans, al anunciar su próximo comeback programado para el mes de julio.

NCT 127 revela fecha de estreno para ‘WALK’, su sexto álbum

Fue por medio de sus redes sociales, donde el grupo de k-pop NCT 127 dio a conocer la fecha de estreno para su sexto álbum de estudio titulado ‘WALK’ mismo que verá la luz el lunes 15 de julio y que ya se pude pre-guardar por medio de todas las aplicaciones de streaming de música.

“Han llegado mensajes de felicitación de todos los miembros de NCT 127 por el lanzamiento del canal #WalkDailyMagazine. ¿Estás listo para ‘CAMINAR’ (’WALK’) con 127 este verano?”, compartió la agrupación en la descripción del teaser o adelanto. Cabe destacar que Taeyong, debido a que se encuentra haciendo el servicio militar, no aparece en este clip, aunque sí participará en el álbum ‘WALK’.

El estreno de ‘WALK’ marca el sexto material discográfico de NCT 127 y es precedido por ‘Fact Check’ disco lanzado en octubre de 2023 y que cuenta con nueve canciones en total, entre ellos, “Fact Check”, “Space”, “Parade”, “Angel Eyes”, “Yacht”, “Je Ne Sais Quoi”, “Love is a beauty”, “Misty” y “Real Life”.

Sin dejar de lado que en diciembre de 2023, estrenaron el EP ‘Be Ther For Me’, el cual se compone de tres temas, “Be Ther For Me”, “Home Alone” y “White Lie”, lo que marcó su primera producción navideña desde su debut. Al igual que el estreno del single o sencillo “Colors” en mayo de este año.