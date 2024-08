Niurka Marcos ya está viviendo con su novio 19 años menor que ella

Niurka Marcos concedió una entrevista junto a su novio para dar a conocer cómo es su relación y aseguró que él conoce la parte de ella que no le muestra al público.

Gustavo Adolfo Infante le preguntó a Bruno Espino si sabía con quién se estaba metiendo, ya que la actriz cubana es conocida por tener un fuerte carácter, algo que le ha traído problemas con varias personas.

El novio de Niurka Marcos contestó que él no tenía idea de cómo era ella, porque no sigue la farándula, por lo tanto, solo conoce a la mujer dulce y amorosa que lo atiende en casa.

¿Bruno Espino, novio de Niurka Marcos, no sabía quién era ella antes de conocerla?

Niurka Marcos también comentó que su novio no conoce su lado mediático, esa que levanta el show y llama siempre la atención, sino su lado que se reserva para sus más allegados.

Además, confesó que con Bruno Espino es el primero con el que puede dormir abrazada toda la noche, puesto que como le daba calor, no le gustaba, hasta que él le enseñó a hacerlo y fue el primero en pedirle que fuera su novia.

Por todo lo que estaban contando, Gustavo Adolfo Infante le preguntó directamente a Niurka Marcos si ya estaban viviendo juntos: “Claro, porque hay que ahorrarse una renta, ¿verdad, mi amor?”

Y agregó: “Ese dinero que él se gasta en su renta, se la puede dar a sus hijas. Tiene dos niñas hermosas. Una chiquitita y una más grandecita”. Bruno Espino aclaró que tienen 3 y 7 años de edad.

Niurka Marcos todavía no ha convivido con las hijas de su pareja, pero dijo que sus hijos ya tienen curiosidad de hablar con él. No obstante, a muchos les ha parecido poco creíble que él diga que no conocía, con todos los años que tiene de carrera.