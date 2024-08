Lucerito Mijares asegura que tomó terapia tras polémica con conductores

Lucerito Mijares volvió a encender la polémica por la que atravesaron Sofía Rivera y Eduardo Videgaray, puesto que la hija de los famosos cantantes asistió a una entrevista para compartir su experiencia luego de recibir las burlas de los conductores a nivel nacional.

La polémica en contra de Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal y Sofía Rivera Torres surgió luego de que hicieron comentarios sobre el físico de la joven artista durante su programa de televisión, dejando como resultado un sinfín de críticas de parte de los usuarios de redes sociales.

Cancelan a presentadores por mofarse de Lucero Mijares Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se burlaron del "aspecto varonil" de Lucero Mijares. (Instagram @SofíaRiveraTorres @luceromijaresoficial @EduardoVidegaray)

Lucerito Mijares asegura que tomó terapia tras polémica con Sofía Rivera y Eduardo Videgaray

Fue durante una entrevista para el programa de Yordi Rosado, en donde la joven cantante habló de la situación por la que atravesó luego de recibir fuertes comentarios de parte de Sofía Rivera y Eduardo Videgaray, tomando en cuenta que eran burlas de su físico.

“Fue un bombazo. Estaba en mi cama y de repente vi que era tendencia. Lo primero que pensé fue que estaba muy mal que el de prepa se meta con los de primaria, me llevan varios años. No los conozco, ni ellos a mí. En este medio si no hay comentarios malos no estás haciendo algo bien”, relató.

Asimismo, ante el nivel de exposición que tuvieron los comentarios y su imagen pública, Lucerito Mijares comentó que tuvo que buscar terapia psicológica; no obstante, también señaló que el apoyo de su círculo cercano y seguidores fue indispensable para asimilar la situación.

“Yo voy a terapia. Me siento un poco sacada de onda. Sus bromas eran pésimas, en ningún momento me reí. Mucha gente comenzó a comentar cosas feas de ellos. Fue una mini guerrita de redes sociales. A mí lo que me dieron fue más exposición y lo que yo pienso es que ellos pudieron haber perdido a gente. Estoy muy agradecida con la gente que me apoyó”, añadió.