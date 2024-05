Lucerito Mijares retoma polémica con Sofía Rivera y Eduardo Videgaray

Lucerito Mijares sigue llamando la atención de los usuarios de redes sociales, especialmente luego de volver a hablar de la polémica contra Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal y Sofía Rivera Torres, los cuales fueron fuertemente criticados tras hacer comentarios del físico de la joven artista durante su programa de televisión.

Los ácidos comentarios de los conductores generaron disgusto de parte de los televidentes, además de Lucero, quien de inmediato salió a defender a su hija por las críticas que han surgido, asegurando que estaban cancelados para siempre, por lo cual los involucrados salieron a responder casi de inmediato, pero eso no evitó que las críticas sigan.

Cancelan a presentadores por mofarse de Lucero Mijares Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se burlaron del "aspecto varonil" de Lucero Mijares. (Instagram @SofíaRiveraTorres @luceromijaresoficial @EduardoVidegaray)

Lucerito Mijares retoma polémica con Sofía Rivera y Videgaray

Durante una de las últimas transmisiones de ‘La Saga’ la joven artista asistió como invitada especial en compañía de su mamá, por lo cual fueron cuestionadas sobre los comentarios que hicieron los conductores.

“Lo he pensado desde ese día. Ellos en ese programa es lo que hacen, hablan todo de todo y de todos, entonces yo creo que fue como: si hablamos de esta adolescente, que sigo siendo adolescente, no menor de edad, pero una joven, pues si lo hacemos de todos y nadie se queja, pues vamos a hacerlo de esta niñita”, comentó.

Ante los cuestionamientos de Adela Micha, la hija de Lucero y Mijares aseguró que no toma mucha importancia de los comentarios en tono de burla, no obstante, consideró que las declaraciones parecían más insultos.

“Uno lo puede decir de uno. La verdad es que a mí no me afecta para nada, o sea, que me digan joven, me dio igual, pero fue como: que raro, si yo no me he metido con ellos, no los conozco, o sea, si hubiera dicho pura mala onda de ellos, pues chance sí, pero aquí no, fue como: nos vamos a meter con esa niña porque queremos”, añadió.