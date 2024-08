Shanik Berman dice que las mujeres de LCDLFM2 “están desesperadas por un hombre”

En días recientes, Shanik Berman estuvo en el programa de radio “La Caminera” donde calificó a las mujeres de “La Casa de los Famosos México 2″ de desesperadas por querer encontrar a un hombre con quien casarse.

En el programa de ExaFM le preguntaron a la periodista si había limado asperezas con Marco Antonio Regil, debido a lo que contó acerca de la relación entre él y su mamá en el reality show de Televisa.

“Lo presentaba, ‘él es mi novio, él es mi pareja. Lo que pasó, que Marco Antonio (Regil), cuando ella (su madre) quería salir con un hombre, le decía, ‘si tú sales con un hombre, yo me mato, me aviento”, aseguró Shanik Berman en “La Casa de los Famosos México 2″.

Shanik Berman se vio “forzada” a hablar de Marco Antonio Regil por las mujeres de LCDLFM2

“Dentro de la Casa, estas mujeres, que están desesperadas por un hombre, me dijeron que cómo veía yo a Marco Antonio Regil, que si era, digamos, producto casable”, empezó a responder Shanik Berman.

Y añadió: “Entonces, dije: ‘no creo, no creo que se case nunca, porque él me contó’… Les dije: ‘es que él dijo que su mamá decía aquí está mi novio, cuando él era chiquito, y que eso le hizo daño y tergiversó ciertas cosas en su mente’”.

Shanik Berman aclaró que ella no tenía intención de hablar de Marco Antonio Regil, pero se dio y recuerda bien esa entrevista porque, primero, la hizo con grabadora y, segundo, no le pidió que no dijera nada.

Asimismo, mencionó que gracias a su hija, descubrió que la entrevista a la que ella se refería, data del 2017 y dijo todo tal cual él se lo contó, además que se publicó en TVNotas en ese momento y era una información que se dio a conocer al público.