Isa Castro, quien fue una de las integrantes más polémicas dentro del reality show de ‘Acapulco Shore’, volvió a llamar la atención de sus seguidores, ya que publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram para denunciar la agresión que sufrió de parte de su pareja, lo cual generó indignación en redes sociales.

La exparticipante del famoso programa se ha involucrado en diversas producciones para seguir potenciando su carrera, no obstante, en redes sociales destaca por crear contenido exclusivo para la plataforma de OnlyFans, en donde sigue ganando popularidad por sus publicaciones.

Exparticipante de ‘Acapulco Shore’ alerta al revelar agresión que sufrió

Después de subir algunas historias normales sobre su día, Isa Castro sorprendió al compartir unos videos desde la habitación de un hotel, señalando que había sido goleada por su pareja, evidenciando los golpes en su rostro y la sangre que quedo en la cama del lugar.

“Si amo a mi novia, pero, maldito. Saben lo que más risa me daba, el pend*** me regaló un anillo Bvlgari, equis cuesta 22 mil varos, y mientras me metía cuatro dedos a la garganta, me lo quitaba”, dijo la influencer entre lágrimas.

Exparticipante de ‘Acapulco Shore’ revela entre lágrimas agresión que sufrió (Foto: Instagram Isa Castro)

Mientras la joven seguía dentro de la habitación, intentó hacer evidente la forma en la que había sido agredida por su pareja.

“Todo estúp*** me deja su Rolex fake, o sea, pero eso sí, mientras me pute*** me quitó el anillo que según me regaló, que según era de Bvlgari, pero este sí me lo dejó, para que vean banda, no se confíen”, añadió.

Finalmente, Isa Castro reveló que su pareja había abandonado las instalaciones del hotel, por lo cual hasta el momento se desconoce la decisión que tomará la creadora de contenido con relación a una denuncia formal.

“Lo dejaron salir, obvio, y ya cerraron las puertas porque híjole, no vaya a ser la de malas. Me mandaron a toda la policía, pero sí, el cabr** ya se fue, ya logró irse después de que me floreó la boca, me floreó los ojos”, explicó.