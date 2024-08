No cabe duda que desde comenzaron las transmisiones, ‘La Casa lo Famosos México’ ha dejado un sinfín de reacciones por las actitudes de algunos de los concursantes, esta vez como parte de la última fiesta temática, en donde Agustín Fernández y Adrián Marcelo fueron señalados, ya que los usuarios aseguraron que tuvieron comportamientos extraños a lo largo de la noche.

Los integrantes del cuarto tierra no han dejado de generar polémica dentro y fuera de la casa, especialmente por su opiniones y actitudes con el resto de sus compañeros, dejando como resultado el descontento evidente que sigue manifestando el público por su permanencia dentro del reality show de Televisa.

Adrián Marcelo Imagen recuperada de 'La Casa de los Famosos México'

Adrián Marcelo y Agustín Fernández habrían sido captados al consumir sustancia desconocida

En medio de la transmisión de la fiesta temática, diversos usuarios comenzaron a viralizar un video, en el que fueron captados Adrián Marcelo y Agustín Fernández supuestamente consumiendo sustancias ilícitas, ya que su actitud frente a una de las cámaras generó sospechas en los fanáticos del programa.

Pese a que el clip es corto, una de las cámaras colocada dentro de la casa captó a Adrián con algo en la mano y posteriormente se acercó con Agustín, el cual se volteó casi de inmediato, dejando como resultado un sinfín de dudas, tomando en cuenta que ambos se agacharon un poco y después siguieron bailando con más energía.

Cabe destacar que hasta el momento, la producción de ‘La Casa de los Famosos México’ no ha emitido ningún tipo de declaración sobre el video que se ha viralizado en redes sociales, por lo cual todo podría tratarse de una broma de los concursantes; no obstante, el público sigue exigiendo una respuesta sobre lo ocurrido este viernes 30 de agosto.

Adrián Marcelo insinúa que recibe algo del exterior

Fue durante una conversación en la fiesta temática, en donde Adrián Marcelo hizo una peculiar confesión frente a algunos de sus compañeros, ya que aseguró que cada viernes recibe una gomita especial; sin embargo, explicó que no podía entrar en detalles por cuestiones de la producción.

“Hay una parte que me gusta mucho de los viernes, me dan mi gomita, escogí que fuera los viernes, no puedo hablar de eso”, dijo.

Como era de esperarse los usuarios de redes sociales han opinado sobre las declaraciones de Adrián Marcelo, señalando que la gomita podría ser de marihuana, por lo cual no podría hablar del tema, ya que habría sido parte de un acuerdo con la producción desde antes de ingresar al programa.