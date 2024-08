¿Cuándo es el último día de Ciro en Imagen?; la despedida será en fecha simbólica

No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza. El periodista Ciro Gómez Leyva dirá adiós a Imagen Televisión en las próximas semanas. Desde hace unos días comenzó a circular el rumor de que el periodista abandonaría las filas de Grupo Imagen para mudarse a Estados Unidos.

Fue esta semana cuando el comentarista de espectáculos Álex Kaffie dijo en su canal de youtube ‘Villanovisión’ que daría a conocer el día exacto en que Ciro deje su noticiario de canal 3.

Fue el pasado viernes cuando Kaffie por fin reveló la fecha en que el periodista se vaya de la televisión y aseguró que había confirmado la noticia con gente cercana a Gómez Leya.

¿Cuándo se va Ciro de Imagen Televisión?

De acuerdo con Kaffie, el último programa de ‘Ciro en Imagen’ será el próximo jueves 17 de octubre del presente año e informó que Ciro presentó su renuncia porque desea mudarse a Estados Unidos y tener una vida más tranquila.

Además comentó que el periodista podría incursionar en youtube, sin que hasta el momento sea un hecho su debut en las plataformas digitales.

Kaffie explicó que Ciro eligió el jueves 17 de octubre para marcharse de Imagen porque ese día la televisora alcanzará 8 años de existencia.

“El 17 de octubre es el aniversario de Imagen Televisión y recordemos que Ciro Gómez Leyva es fundador; el que inició esta aventura y es por eso que el señor ha decidido una fecha tan emblemática para él y para Imagen”.

Por lo que consideró que los festejos del octavo aniversario de la televisora serán agridulces por la salida del periodista.

Buscan retenerlo

El experto en farándula también dijo que Imagen Televisión buscará que el periodista permanezca en su noticiario hasta diciembre y lograr retenerlo algunos meses más, sin embargo hasta este momento Ciro les ha hecho saber que desea terminar su ciclo en la fecha solicitada.