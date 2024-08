Poncho de Nigris revela planes para ‘La Casa de los Famosos México All Stars’

‘La Casa de los Famosos México’ apenas suma su segunda temporada como parte del éxito que ha tenido en la televisión, al respecto de las dudas sobre los planes a futuro de la producción por seguir explotando el formato, Poncho de Nigris dio a conocer que la cuarta temporada será identificada como All Stars.

El reality show de Televisa logró ganar popularidad tras el éxito de los primeros concursantes; asimismo, la segunda temporada ha dejado como resultado diversas reacciones y señalamientos, tomando en cuenta las críticas que recibe la producción como parte de los polémicos comportamientos de algunos de los actuales habitantes.

La Casa de los Famosos México Imagen recuperada de la cuenta de Instagram: @lacasafamososmx

Poncho de Nigris revela planes sobre ‘La Casa de los Famosos México All Stars’

Como parte de las transmisiones de la actual temporada, Poncho de Nigris realizó un en vivo para hablar de los planes a futuro de ‘La Casa de los Famosos México’, asegurando que la producción está planeando una entrega con los mejores participantes de cada temporada.

“Ya me enteré por medio de la producción, el próximo año va a estar la tercera temporada, no creo que suceda lo que pasó en esa, está muy tóxica, la primera fue divertida y tuvo un poquito de todo, fuimos un poquito villanos, con diversión y un poquito estrategia y un poquito de todo”, dijo.

Al respecto de los detalles, el conductor de televisión aseguró que la cuarta temporada será en el formato all stars, es decir, que los principales lugares serán incluidos.

“Va a haber una cuarta de all stars, ya me dijeron que los primeros tres lugares de cada temporada van a entrar a ese”, explicó.

Poncho de Nigris Poncho de Nigris / Instagram

En medio de las dudas sobre el futuro del programa y ante la emoción de los usuarios por volver a ver a sus participantes favoritos, Poncho de Nigris señaló que no sabe si podría entrar, ya que sus planes han cambiado.

“Yo no sé si pueda entrar, ya no me dejan, pero si se pone bueno el tiro ahí vemos. Todavía falta mucho”, comentó.