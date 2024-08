Rapero Fatman Scoop muere luego de colapsar en pleno concierto

Fatman Scoop, un rapero de Nueva York que alcanzó la fama en la década de los 90 gracias a su tema”Be Faithful”, que sonó en todos los clubes nocturnos de esa época, lamentablemente murió luego de colapsar mientras estaba ofreciendo un concierto.

El artista encabezaba el festival “Green & Gold Party” de Hamden, Connecticut y varias personas que asistieron a su concierto, grabaron el momento en el que colapsó y el video no tardó en volverse viral.

El rapero Fatman Scoop estaba animando a la multitud congregada en el Town Center Park poco después de subir a la cabina del DJ y colapsar, al principio el público pensaba que era una broma, ya que los otros artistas que estaban con él intentaron cubrir el asunto, pero la situación cambió cuando le empezaron a dar RCP.

Rapero Fatman Scoop fallece a los 53 años de edad

La alcaldesa de Hamden, Lauren Garrett, publicó un post en Facebook sobre el estado de salud del rapero Fatman Scoop: “Por favor, manténganlo en sus pensamientos y oraciones”.

El artista lo bajaron del escenario en una camilla y fue trasladado al hospital local. Este 31 de agosto en hora de la mañana, el DJ y productor, Birch Michael, quien era el mánager del rapero, confirmó su deceso.

“Con el mayor pesar en mi corazón anuncio el fallecimiento de Issac Freeman III, conocido profesionalmente como Fatman Scoop. Honestamente, me he quedado sin palabras… Me llevaste por todo el mundo y me hiciste actuar junto a ti en algunos de los escenarios más grandes y grandiosos de este planeta. Las cosas que me enseñaste realmente me han convertido en el hombre que soy hoy”, escribió el productor de Fatman Scoop en las redes sociales.

Fatman Scoop ha colaborado con artistas de la talla de Missy Elliot, Mariah Carey y Timberland. El viernes por la mañana, había lanzado un nuevo tema junto con Dyce Paso llamada “Let It Go”.