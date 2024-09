Así fue el reencuentro de Gomita y Cecilia Galliano tras escándalo por anillo de compromiso

Gomita se convirtió en la sexta habitante expulsada de ‘La Casa de los Famosos México’. Uno de los momentos que más esperaba la audiencia, era su reencuentro con Cecilia Galliano, con quien protagonizó un escándalo tras haber sido culpada de robar el anillo de compromiso que le dio Mark Tacher.

Fue en 2014 cuando ‘Sabadazo’ vivió una de sus polémicas más grandes: el robo del anillo de Cecilia Galliano. Por su lado, Mark Tacher asegura que él mismo vio el momento en el que Lapizito tomó la joya del piso; no obstante, la familia siempre ha negado ser culpable del hurto bajo el argumento de que los responsabilizaron por ser los más jóvenes del elenco.

Gomita y Cecilia Galliano se reencuentran

Cecilia Galliano es una de las conductoras de LCDLFM, por lo que recibió a Gomita en la postgala tras ser expulsada del reality.

Una vez con la argentina y con Mauricio Garza, Gomita se desahogó: “No sabes lo que me costó aguantar muchas cosas. Hubo muchas cosas que sí fui falsa en muchos sentidos y que sí quería defender y hacer pero no se puede ahí adentro. Hice lo que pude, le eché ganas y estoy muy orgullosa de mí, orgullosa de lo que aguanté”.

“Había comentarios que me dolían mucho, no solo hacia conmigo, sino hacia mis demás compañeras, pero aguantaba porque era lo que me tocaba”, agregó la creadora de contenido.

La conductora abordó la situación y abordó un consejo: “Sé que no soy nadie para dar un consejo, pero nos conocemos desde chiquitas: nunca te quedes callada con nada, nunca, y menos con la historia que tienes, sea en el juego que estés, estés con quien estés, tu verdad siempre tiene que ir por delante. Y si tú sabes que has pasado por muchas cosas fuertes como mujer, tanto tú como la mami, nunca te quedes aunque te tengan que sacar de ahí, no importa, vas a ganar siempre más”.

También comentó sobre lo que le hizo falta a Gomita dentro de La Casa: “Creo que faltaba de Gomita todas las rutinas, los chistes, todo lo alegre que es. Creo que todavía no encontró esa compañera para poder decir: ‘haz comedia’, que es lo que sabes hacer, hacer reír a la gente”.