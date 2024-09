Winona Ryder arropó a Jenna Ortega en Beetlejuice 2: “Sé lo abrumador que puede ser”

Winona Ryder siempre ha cargado con una aura misteriosa, suele mantenerse alejada de los reflectores por su personalidad introvertida. La actriz tuvo una aparición en el Festival de Venecia, pero ya está lista para el estreno de Beetlejuice, Beetlejuice, dirigida por Tim Burton, en México.

Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O’Hara forman parte de esta nueva entrega encarnando a sus mismos personajes de la cinta original de 1988, y se unen Jenna Ortega, Williem Dafoe y Monica Belluci. Esta es la continuación de la comedia Beetlejuice, sobre un fantasma que es reclutado para ayudar a rondar una casa.

Ryder compartió con Publimetro cómo fue reencontrarse con el personaje y sus compañeros.

Winona Ryder compartió con Publimetro sobre su regreso a Beetlejuice 2 (Foto: Warner Bros. Pictures. )

Los fans han esperado años para una secuela de la película original, que ocupa un lugar especial en la cultura popular. ¿Qué ocurrió que hizo que este fuera el momento adecuado y cómo te sentiste cuando supiste que iba a suceder?

— Creo que todos sabíamos que la única manera de que funcionara era si Tim dirigía y Michael y Catherine estaban disponibles para hacerlo. Pero cada año o cada dos, me encontraba con Tim y nos reuníamos para hablar al respecto. Luego, cuando finalmente empezó a suceder, recuerdo haber sentido terror. Tuve que preguntarme: ¿quién es Lydia ahora? Ella ha tenido una hija, lo cual cambió completamente su vida, pero sigue siendo Lydia. Creo que su hija, Astrid (interpretada por Jenna Ortega), tiene mucho que ver con quién es Lydia ahora. Conocemos a Lydia en un momento extraño de su vida, donde está un poco en piloto automático, un poco perdida… Pero luego, todos se reúnen y el caos se desata.

<i>“Me pareció que el guion era excelente, lo cual nos dio a todos una gran confianza para regresar. La experiencia resultó ser realmente hermosa, en un caos creativo, que es un lugar maravilloso para estar”</i> — Winona Ryder

¿Cómo fue regresar al papel de Lydia, ahora adulta y en un punto interesante de su vida?

— Nunca había regresado a un papel. He hecho una serie, pero eso es muy diferente. Quiero decir, esto es regresar a algo, no sé cuántos años han pasado, tenía 15 años cuando lo hice, así que es toda una vida. Hay un elemento de terror que creo que todos sentimos. Y luego, una vez que comenzamos, encuentras tu ritmo. Tim es muy específico, pero también es realmente abierto, y eso es lo hermoso de él. Puede ser increíblemente detallado y seguir estando abierto a ideas o formas de interpretar una escena. Realmente sientes que estás colaborando, lo cual no siempre sucede. Pero con Tim, hay una magia, realmente. Creo que su corazón está en esto y podía ver cuánto se identificaba con Lydia, lo cual me conmovió mucho.

<i>“Nunca había regresado a un papel. He hecho una serie, pero eso es muy diferente”</i> — Winona Ryder

Y parece que Beetlejuice todavía está encariñado con Lydia. ¿Cómo fue ver a Michael de nuevo, de regreso como Beetlejuice?

— Verlo nuevamente maquillado fue un momento que nunca olvidaré. Filmar con Michael en el ático, nuestra primera escena juntos, me sentí como: “Wow, ¿dónde estamos? ¿En qué año estamos?” Fue una experiencia, todas mis escenas con él fueron increíbles. Fue una de las experiencias más especiales que he tenido. Sonará extraño, porque él es Beetlejuice y yo soy Lydia, pero nunca me he sentido tan segura con un actor antes. Él es todo lo que esperas que sea. Creo que Michael es un verdadero genio. Además, siempre está cuidándote y siempre está ahí para ti. Siempre te apoyará y se asegurará de que estés cómoda, lo cual ciertamente no es Beetlejuice, pero eso es quien es Michael. Así que, es asombroso que pueda transformarse en este otro personaje. Es algo increíble. Realmente ha sido uno de los mejores momentos que he vivido. Cada momento en esto, realmente quise estar presente, porque cosas como esta no pasan, fue muy especial.

Lydia ahora tiene una hija, Astrid, que tiene la misma edad que Lydia tenía en la película original. ¿Cómo fue trabajar con Jenna Ortega y establecer esa relación madre/hija algo compleja con ella?

— ¡Estoy completamente enamorada de Jenna! Es una persona maravillosa, con una presencia magnética, increíblemente fascinante y con un gran corazón. Su llegada fue un verdadero regalo. Lo que hace Jenna es excepcional, ya que ella no es Lydia. Realmente creó un personaje único y original. La veo mucho como la hija de Lydia, ha heredado muchas características, pero Jenna ha creado algo propio, lo cual admiré profundamente. Nos conocimos por primera vez en la casa de Tim, justo después del estreno de Merlina. Sé lo abrumador que puede ser estar en un show que de repente se vuelve tan popular. Así que la abracé con cariño y sentí de inmediato un impulso maternal hacia ella. En mi tercer día, mientras filmábamos en el ático, empezamos a hablar en serio, y fue como si, una vez que se abriera esa puerta, nunca volviera a cerrarse. Fue el día en que realmente nos conectamos, tanto frente a la cámara como fuera de ella. Sentí que estaba viendo una versión más joven de mí misma, solo que ella es 100 veces más genial.

Winona Ryder compartió con Publimetro sobre su regreso a Beetlejuice 2 (Foto: Warner Bros. Pictures. )

¿Qué pueden esperar los espectadores al ver Beetlejuice, Beetlejuice en la pantalla grande?

— Bueno, sus expectativas probablemente sean extremadamente altas, pero me siento muy segura de que las superará. Ciertamente superó las mías, que estaban bastante altas. Es simplemente brillante para los fans del trabajo de Tim, sin duda. Y aunque las expectativas son altas, al igual que las mías lo eran, sentir que se cumplen y se superan es una gran satisfacción.

<i>“Es una película excelente y realmente merece ser vista en la pantalla grande. De hecho, creo que cada generación puede encontrar algo en ella que realmente apreciará”</i> — Winna Ryder

¿Cuándo se estrena en las salas de cine?

5 de septiembre en las salas de cine en México.

Winona Ryder compartió con Publimetro sobre su regreso a Beetlejuice 2 (Foto: Warner Bros. Pictures. )

PUBLIMETRO TV: