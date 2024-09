Jungkook, RIIZE, Paul McCartney y Usher llegan a las salas de cine en septiembre

En los últimos años, los conciertos se viven de diferentes maneras: en vivo, en streaming o en las salas de cine. Los espectáculos crecen en el mundo, ahora hay una manera más accesible para ver a las grandes figuras de la industria musical.

Septiembre recién comienza y con ello una agenda de shows para disfrutarse de manera cómoda. En México se proyectarán varios documentales en este mes, desde K-pop, rock, pop, reggae y ska procedentes de Asia, América y Europa.

Usher

Filmado durante los ocho conciertos de Usher en París en 2023, Usher: Rendezvous in Paris presenta los éxitos que encabezan las listas de éxitos Yeah!, My Boo y más. El documental incorpora la esencia de sus residencias en Las Vegas, un fenómeno cultural, en una seductora confesión con toque francés. Filmada durante la Semana de la Moda de París en La Seine Musicale, la película presenta sus éxitos de más de los 30 años de carrera, interpretados con artistas nunca antes vistos. Vestuario, iluminación y efectos especiales de última generación. Además de llevar a la pantalla la vibrante experiencia del concierto en vivo, Usher ofrece al público una visión del interior de la vida más allá del escenario

Estreno: 12 de septiembre (Cinépolis).

RIIZE

Es el primer grupo K-pop de la quinta generación en llegar a la pantalla de cine. Hay que recordar que la agrupación realizó dos conciertos este años en la Ciudad de México. RIIZE hace el gran final de la primera gira mundial de conciertos 2024 RIIZE FAN-CON ‘RIIZING DAY’ FINALE, transmitido desde Seúl y va directamente a las salas. Tras visitar Seúl, Tokio, Ciudad de México, Los Ángeles, Hong Kong, Taipéi, Manila, Singapur, Bangkok y Yakarta en 2024, el primer día de la gira será transmitido en directo en cines seleccionados alrededor del mundo. La audiencia podrá ver la actuaciones, incluyendo los éxitos icónicos de su primer mini álbum, RIIZING.

Estreno: 13 de septiembre (Cinépolis)

Jungkook: I Am Still

Jungkook está listo para imponer un nuevo récord en su carrera musical como solista. Hay que recordar que el idol de K-pop se encuentra cumpliendo con u servicio militar en Corea del Sur, pero sigue con varias sorpresas para ARMY, el fandom que apoya todas las actividades de BTS. Además de ser parte de una de las bandas más importantes de K-pop en la actualidad, Jungkook, lanzó su disco debut con éxitos instantáneos como 3D y Standing Next To You.

La película dirigida por Junsoo Park, lleva al viaje de ocho meses de Jungkook, tras el comienzo de su carrera en solitario con su histórico sencillo Seven (feat. Latto) en julio de 2023. El sencillo alcanzó la cima de la lista Billboard HOT 100, catapultando a idol al estrellato internacional gracias a su talento musical.

Las ARMYs podrán ver entrevistas exclusivas y detrás de cámaras que demuestran el trabajo duro que se hizo para llevar a cabo tanto la grabación del disco, como su gira mundial. Pero eso no es todo, ya que las actuaciones en vivo de Jungkook en Seúl y Nueva York serán parte de la proyección.

Jungkook: I Am Still es un testimonio del proceso del artista coreano para convertirse en el primer artista de K-pop en solitario en tener tres canciones simultáneamente en los 10 primeros puestos de la lista.

Estreno: 18 de septiembre (Cinemex y Cinépolis).

Paul McCartney and Wings -One Hand Clapping

Este lanzamiento presenta la oportunidad para ver de cerca la manera en que trabajaba Paul y su banda en el estudio, con la participación de talentos, como el guitarrista escocés, Jimmy McCulloch, y el saxofonista británico, Howie Casey. Los clásicos de la carrera de McCartney posteriores a los Beatles, como Jet, Live and Let Die y My Love, se podrán escuchar con la más grande calidad, gracias a la remasterización del material original.

Dirigida por David Litchfield, esta película capturó el momento en que Paul McCartney & Wings habían encontrado y definido su sonido característico. Filmada durante cuatro días en los estudios Abbey Road en agosto de 1974, la película ofrece una visión del funcionamiento interno de la banda mientras trabajan y tocan juntos en el estudio. Incluye interpretaciones de temas de la obra maestra de Wings, Band on the Run (publicada en 1973), imágenes íntimas de la banda mientras pasan el rato en el estudio, combinadas con fragmentos de entrevistas en audio.

La película también incluye secuencias completas e inéditas de una actuación acústica de Paul en solitario llamada Sesiones en el patio trasero. Además de la película, esta proyección incluye una introducción de Paul McCartney grabada exclusivamente para el público en las salas de cine, así como Polaroids inéditas de la banda.

Estreno: 26 de septiembre (Cinépolis).

Monumental Decadentes: La Película

La banda argentina presenta un filme que mezcla emoción, música, accesos exclusivos y muchas dosis de locura decadente. La película presenta a la banda en su faceta actoral sin dejar de lado el ritmo y la fiesta a la cual nos tienen acostumbrados, y están acompañados por otros talentos musicales como Los Caligaris, Systema Solar y Conociendo Rusia.

Estreno: 5 de septiembre (Cinemex).

