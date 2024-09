¿Cuál será el costo emocional para Arath de la Torre en La Casa de los Famosos?

Arath de la Torre ha sorteado luchas emocionales durante su estancia en La Casa de los Famosos 2 y con sus compañeros de reality. El habitante ha pasado por diferentes momentos, enfrentamientos y victorias, no solo del Cuarto Mar contra el Cuarto Tierra, sino que lo han puesto en la línea floja ante algunas crisis de ansiedad que repercuten en su salud mental.

Mientras que algunos internautas celebran que el actor haya decidido quedarse dentro de la casa, otros se solidarizan y preocupan de lo que pueda suceder en las siguientes semanas, sobre todo porque está en la mira de Adrián Marcelo.

Entrada a la casa

Arath de la Torre ingresó al reality show el pasado 21 de julio, en ese momento se mostró feliz por enfrentar un nuevo reto en su carrera. Aunque muchos internautas creían que no iban a conectar con sus ideas, en las últimas semanas se ha convertido en uno de los favoritos junto con sus compañeros de Cuarto Mar: Karime Pindter, Mario Bezares, Briggitte Bozzo y Gala Montes.

El actor, de 49 años, ha sorprendido por su empatía, inteligencia y utilizar las palabras correctas en algunos enfrentamientos personales, sin perder la calma, algo que ha sido reconocido por la audiencia.

Desencuentros

Uno de los primeros roces que se dieron, fue cuando Ricardo Peralta llamó homofóbico a Arath de la Torre. La respuesta del actor se volvió viral al decirle: “No eres Wendy, esa historia ya se contó”. Esta semana, volvió a tener una charla con Peralta para recordar que la comunidad LGBT promueve el amor, no el odio.

Ricardo Peralta pierde miles de seguidores Unfollow

Salud mental

El actor vive una lucha continua para mantener su estabilidad emocional. Él señaló frente a las cámaras que hay mucha violencia verbal y golpes bajos; incluso que todo el tiempo está tomando vitaminas, que no come ni duerme bien, además que las “bajezas” lo han afectado mientras él no tiene cómo defenderse. Acusó a la producción de no apoyar en “situaciones injustas”.

Arath de la Torre Imágenes recuperadas de 'La Casa de los Famosos México'

Fortaleza

Arath de la Torre se ha refugiado en su equipo para evitar caer en las estrategias de compañeros como Adrián Marcelo y Ricardo Peralta. Así junto a Mario Bezares se han convertido en la figura paterna de Karime, Briggitte y Gala Mo que les aconsejan no caer en provocaciones.

Cuarto Mar La Casa de los Famosos México

¿Amenazas?

Luego de la sexta gala de eliminación, Arath temió por su seguridad ante los fuertes comentarios de Adrián Marcelo, quien le dejó claro que jugará más fuerte. Esta situación le ha generado varias crisis de ansiedad y sus deseos de salir de la casa.

Arath de la Torre, Gala Montes y Adrián Marcelo en LCDLF MX 2. Arath de la Torre, Gala Montes y Adrián Marcelo en LCDLF MX 2. (Redes sociales.)

