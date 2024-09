Brenda Bezares lanza advertencia tras amenazas del Team Adrián Marcelo: “No les tengo miedo”

Tras el más reciente posicionamiento de ‘La Casa de los Famosos México’ en el que Mario Bezares expresó su deseo por ver a Adrián Marcelo fuera del reality, el equipo del youtuber arremetió en contra del apodado ‘Mayito’, por lo que Brenda Bezares saltó a la defensa de su esposo.

“Sabes perfectamente bien que esto es un juego, sabes perfectamente que somos contrarios. Tú eres Team Tierra y yo soy Team Mar y son las estrategias que nosotros estamos usando”, fueron las palabras de Mario Bezares en su posicionamiento con Adrián Marcelo, mismas que desataron que el equipo del conductor de Radar arremetiera en contra de Mayito en redes sociales.

Ante los hechos, Brenda Bezares respondió en sus historias de Instagram: “Los que están jugando allá adentro son ellos, no nosotros”.

“Equipo de Adrián Marcelo: uno, no les tengo miedo; dos, no me importa lo que me digan porque tengo la piel más dura. Si ustedes piensan que a mí me van a poder después de haber luchado contra el mismísimo poder, el gobierno, ¿Ustedes piensan que van a hacer que me desbalancee, me ponga de malas y me altere? No chicos, fórmense, ya tengo la piel super dura; tres, no se enganchen, es un juego y están jugando sucio”, continuó.

¿Brenda Bezares pretende tomar acciones legales?

Por medio de sus historias de Instagram, la esposa de Mario Bezares sentenció: “Tengo pruebas de las amenazas del equipo de Adrián Marcelo, no me hagan actuar mal”. Esto tras un tweet en la cuenta de Adrián Marcelo que decía: “Mario Bezares tú asesinaste a Paco, maldito, tú fuiste… pero bueno, no hay peor cárcel que Multimedios, ese es tu castigo perro viejo”.

“La gente de Adrián Marcelo, a la familia de Adrián Marcelo, a los papás de Adrián Marcelo, que están haciendo un golpe muy bajo. Dentro de la casa ellos se pueden decir miles de cosas, dentro del juego está bien, pero ya utilizar este tipo de mensajes para atacar y dañar y poner en contra al público, son golpes muy bajos”, expresó la cantante en la red social.

“Yo no me voy a poner a discutir con ustedes, yo me voy a ir a las instancias correctas para que esto se aclare (...) les invito a la Procuraduría de Justicia para que ustedes presenten las pruebas necesarias”, concluyó.