Gomita no cambia de opinión y sorprende con declaración sobre Adrián Marcelo

A pesar de la personalidad polémica de Adrián Marcelo que ha generado una ola de críticas en las redes sociales, Gomita aseguró que a ella sí le cae bien, y reveló su experiencia en el Team Tierra.

En una conversación dentro del cuarto Tierra, Agustín comentó: “Llegamos a la conclusión de que somos el peor cuarto de la historia de ‘La Casa de los Famosos’ de todas las temporadas de todo el mundo”; por lo que Adrián Marcelo respondió: “Yo llegué a la conclusión de que soy el peor humano”.

Odalys Ramírez dio su opinión respecto a estos comentarios en una gala de ‘La Casa de los Famosos México’: “Adrián Marcelo es experto en provocar y es experto también en incomodar. Ya viene incomodando al Cuarto Mar desde hace un tiempo, a algunos de los habitantes en específico, pero son sus oponentes. Lo curioso es que ya está incomodando a los 44 días a su propio cuarto. Esto es dificilísimo de digerir, no cae bien, la verdad es que no, no cae bien, pero es una estrategia y veo que la está logrando”.

Gomita habla de Adrián Marcelo

Tras las palabras de Odalys, Gomita reveló que Adrián Marcelo sí le cae bien, lo que sorprendió al público, pues los expulsados del reality usualmente lo acusan de manipulador y lo culpan de la transformación de su personalidad dentro de La Casa.

“Yo hablo de mi cuarto, yo estaba dentro en mi cuarto, yo estaba conviviendo con ellos. Había cosas que no me gustaban y que no estaba de acuerdo, pero a mí en lo personal no me trataron mal”, mencionó Gomita.

Aclaró que el exconductor de Multimedios nunca fue grosero con ella: “Puedo hablar de lo que viví dentro del cuarto, obviamente con los demás compañeros, si están en otro cuarto obviamente los quieres desestabilizar, pero en mi cuarto la verdad es que no puedo decir que me caiga mal Adrián, conmigo no fue malo, ni mala persona, ni grosero”.