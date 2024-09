Michelle Rodríguez dará un toque fresco a los premios Ariel: “celebrarnos como industria es necesario”

Apresurada llega Michelle Rodríguez para sentarse frente a la computadora e iniciar la entrevista con Publimetro, la actriz pidió unos segundos antes de comenzar la charla para un pendiente, pero regresó en breve y con su mejor sonrisa.

La actriz y productora mexicana tiene una agenda cargada de eventos, tan solo en esta semana ofrece funciones de Monólogos de la vagina (6 de septiembre) y al día siguiente tiene la conducción de los premios Ariel que por segunda ocasión se realizan en el Teatro Degollado de Guadalajara.

“Eso nos habla que todo se está descentralizando. También nos habla de que en México se hacen muchas cosas y estoy feliz. Estoy muy emocionada, muy honrada, porque creo que esta, por lo menos para mí, también es una manera de reconocer mi trabajo, es decir, una manera de que la industria me invita a jugar que es algo que siempre estoy buscando. Por otro lado, me parece que celebrarnos como industria es necesario, juntarnos en una ceremonia es muy bello, porque no hay muchos momentos para convivir con nuestros compañeros, Así que, es una manera de que podamos decir: ‘admiro tu trabajo; maestro que ganas de trabajar contigo’. También hablo como productora de teatro, es necesario que el mundo sepa el cine que se está haciendo en este país. Tenemos mucha oportunidad de verlo a través de las plataformas, pero ahora verlo desde Guadalajara a la par de que vemos otros premios parece que vamos ganando mucho”, señaló Michelle Rodríguez.

Michelle Rodríguez está lista para los premios Ariel

<i>“Que bello que podamos reunirnos, porque cuando estrenamos una película nos vemos en la alfombra o en la fiesta. Ahora que en los premios (Ariel) estemos en contacto directo es algo muy bonito”</i> — Michelle Rodríguez

Con una trayectoria en el cine, teatro, la comedia y la música, resaltó la importancia del momento que viven las industrias.

“Creo que el acceso al cine cada vez es más sencillo, así que no hay pretexto, la invitación esta para el espectador con una selección que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) hizo de todos los que estamos haciendo cine. Es bueno que el mundo sepa que hay infinidades de festivales, talentos y creadores con diferentes narrativas en México”, añadió.

Romántica, creativa y productiva

Durante la charla con Michelle Rodríguez confesó que anda muy romántica y al preguntarle en qué etapa se encuentra respondió, “estoy en un momento muy feliz, porque lo he dicho toda la vida, mi carrera es un sueño hecho realidad que no deja de sorprenderme y no deja de maravillarme. El poder ser amiga de la gente que admiro es el mejor regalo de vida. Ahorita, no solo tengo la posibilidad de compartir por el lado artístico o creativo, sino que desde lado de producción y levantar la voz. Me siento agradecida de ser parte de estas industrias, porque el cine, el stand up, la televisión y la música me abrió su corazón y participar de manera activa, lo único que puedo hacer es ofrecer lo mejor que tengo y seguirme preparando”.

La comediante mexicana sonrió cuándo se le preguntó si “sufría” de agotamiento, “no me canso, me gusta mucho y disfruto lo que hago; claro que de repente el cuerpo se cansa, porque cuando uno ya está en los 40, pues el cuerpo se cansa, pero disfruto lo que hago. Lo que me pueda cansar, y sin romantizar esta vez, es la falta de profesionalismo, las envidias o que la gente de una energía densa esté a tu alrededor queriendo hacer cosas que no van conmigo, eso me cansa, agota y hace que rechine los dientes”.

<i>“Me siento afortunada de vivir frente a una cámara y el público, no solo para compartir mi talento, sino que si me voz sirve para que alguien salga del hoyo, levante la voz, se vaya de donde está o se sienta mejor, pues no dejaré de hacerlo nunca en redes sociales”.</i> — Michelle Rodríguez

Lo que viene

Michelle Rodríguez terminó de filmar la serie Serpientes y escaleras con Manolo Caro, pero tiene varios estrenos en puerta.

“Me divertí mucho trabajando con Manolo Caro con un personaje que me hizo divertirme. Siempre busco que mis personajes sean distintos aunque sea yo, ya le dije que me eche en su maleta”, dijo la actriz.

También, compartió otro títulos que llegan este año, “estrenamos Oríllese a la orilla en ViX y terminé la nueva temporada de 40 y 20 que se estrenará en unos meses. Estoy por estrenar en septiembre una película llamada Intercambiadas con Silvia Navarro para ViX. Tengo serie con Diana Bovio que me hace la más feliz para Amazon. Además, llega el podcast producido con Pitaya que se llama Casi 40, un podcast de la señora moderna, desde nuestra visión de comediante que se estrena este mes”.