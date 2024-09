Michelle Rodríguez presume el anillo de promesa que le entregó su novia

Michelle Rodríguez no oculta la felicidad que vive a lado de Verónica García. Durante una charla con Publimetro por su participación en la conducción de los premios Ariel en Guadalajara, la actriz compartió en exclusiva el regalo tan especial que le hizo su novia.

La actriz de 40 y 20 confesó que, aunque “es una relación que lleva poco tiempo”, ella vive la vida con una sonrisa de oreja a oreja.

“Ando bien romántica”, reveló durante la platica.

Al principio, la pareja mantuvo un perfil bajo, ahora Michelle usa sus redes sociales para publicar momentos especiales, como recientemente fue su visita a un acuario de Guadalajara.

Victoria García es actriz y cantante, que se ha convertido en el motivo de alegría y tranquilidad para la actriz de 40 años.

Fue el pasado 15 de marzo, se destapó su noviazgo. A partir, de ese momento, Michelle ha sido la encargada de mostrar fotos de sus viajes y su vida de pareja.

Regalo especial

“Estoy contenta, es un anillo de promesa que me dio Victoria”, señaló Rodríguez cuando se le preguntó sobre la joya que lucía en su mano.

Para luego comentar, “estoy feliz, porque estoy descubriendo un amor sano, un amor en paz; descubriendo esto que dicen que el amor no debe provocar mariposas en la panza, sino paz. Me hace feliz y por eso lo he compartido, porque genuinamente es una chica maravillosa”.

<i>“Estoy feliz, porque estoy descubriendo un amor sano, un amor en paz”</i> — Michelle Rodríguez

¿Cuál es la diferencia entre un anillo de promesa y compromiso?

El anillo de promesa representa un acuerdo que la pareja hace y es el que se entrega antes que el anillo de compromiso. Más que un objeto, el significado es lo que lo hace especial. Este anillo muestra la exclusividad y ese vínculo que hay entre la pareja, pues el propósito de este, es que algún día se reemplace por el anillo de compromiso.

