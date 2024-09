Todo Cuarto Mar intenta convencer a Arath de que se quede en LCDLFMx: ¿Lograron que revierta su decisión?

Todo parece indicar que Arath de la Torre se va a quedar dentro de La Casa de los Famosos México. El actor de 49 intentó salirse del reality show por decisión propia, por tercera ocasión, pero sus compañeros de Cuarto Mar hicieron de todo para convencerlo de revertir la decisión, que parecía estar tomada desde su interior.

Arath de la Torre para por un momento complicado emocionalmente. Después de 44 días de encierro, en los que no ha podido ver a su pareja y a sus hijos, el actor siente como su mundo se desmorona cuando Adrián Marcelo le marca sus falencias.

Recientemente, el presentador de SN Serio le hizo amenazas muy delicadas, en las que dijo que iba a atentar directamente contra su familia, frase que lo desarmó y lo hizo querer renunciar nuevamente.

Cuarto Mar convence a Arath de la Torre

Absolutamente todos los habitantes de Cuarto Mar fueron a confrontar a Arath, de manera positiva, para hacerle comprender que su equipo lo apoya y así intentar convencerlo de que se quede.

“No te tienes que volver a parar en frente de él. No nos puedes dejar solas. Te vamos a defender a ti, pero no podemos darle el gusto a ese imbécil”, le dijo Briggitte Bozzo.

“Tu no le dijiste nada malo en el posicionamiento. Este güey trae algo en contra tuya. Está ardido porque le quitamos a todo su pinc#e equipo y está perdiendo, no le gusta perder”, le expresó Gala Montes.

“Te dije que no te dejes provocar. Acuérdate que perro que ladra no muerde. ¿Qué te puede decir a ti que no conozcan tus hijos?”, sostuvo Mario Bezares.

“Ahí tu familia no estaría orgullosa (si renuncia). Aquí tienes un equipo que te respalda, que te quiere y que te adora”, le dijo Karime Pindter.

En las redes sociales se armó un movimiento llamado “Nos vamos con Arath”, que se hizo viral en las redes sociales, en apoyo al actor de 49 años.