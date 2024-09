Arath de la Torre confiesa que se quejó con la producción de LCDLFMx de las amenazas de Adrián Marcelo y lo ignoraron

Adrián Marcelo está de nuevo en el ojo de la tormenta llamada tendencias de redes sociales. El presentador de SN Serio vuelve a ser foco de las críticas por su comportamiento dentro de La Casa de los Famosos México, en el que llama la atención por atacar a sus compañeros con temas ligados a la vida privada de cada habitante, como la salud mental o la familia.

Su víctima más reciente, una vez más, fue Arath de la Torre. Después de haberlo hecho llorar la semana pasada, Adrián Marcelo ha vuelto a amenazar al actor de 49 años con atentar directamente contra sus hijos.

“El p#do es que no tengo nada que perder, compadre. No quería yo llevarlo a eso, insisto no es amenaza, pero si tu familia está viendo este contenido te recomiendo mucho que evites pararte frente de mi en el siguiente posicionamiento”, le dijo Adrián al integrante del Cuarto Mar.

Arath denunció esta actitud ante la producción de La Casa de los Famosos México

Después de este episodio, Arath fue al Cuarto Mar y charló lo ocurrido con sus compañeros. Allí confesó que había denunciado los comportamientos anteriores de Adrián Marcelo y la producción lo ignoró.

“No le van a parar nada, porque la vez pasada consideraron; y respeto, te dije que lo respeto, consideraron que no hubo violencia y que no se metió con nada. Bueno, ok, no hay ningún problema, lo tengo que respetar”, dijo Arath de la Torre mientras conversaba con Briggitte Bozzo, Karime Pindter y Mario Bezares.

“Pero ahorita me está amenazando, de que a mis hijos ni siquiera se les ocurra ver la televisión, de lo que me viene. Entonces, mis hijos me están viendo horita y mi instinto es ir a protegerlos”, añadió Arath.