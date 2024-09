Tunden a Nicola Porcella tras encontronazo con Gomita: “Sin Wendy no sería nada”

Al ser la sexta habitante expulsada de ‘La Casa de los Famosos México’, Gomita visitó el programa ‘Hoy’ para hablar de su experiencia en el reality. Nicola Porcella, quien suple el lugar de Arath de la Torre en el matutino, tocó el tema de enamoramiento de la influencer con Agustín Fernández, hecho que no le gustó a los internautas, e incluso le mereció una gran cantidad de críticas.

En ‘Hoy’, Gomita vio una recopilación de sus momentos con Agustín Fernández, el mejor amigo de Nicola Porcella. De esta manera, el peruano decidió dar su opinión respecto a la relación de los habitantes de LCDLFM:

“Primero, yo voy a hablar como amigo de Agustín; Agustín nunca dio pie a nada”, sentenció Nicola y Gomita replicó: “Era muy coqueto”. El actor de ‘Aventurera’ la cuestionó: “¿Pero enamorarte en seis semanas?”, a lo que la creadora de contenido respondió: “No me enamoré, sientes algo ahí”.

Después Nicola reprochó cómo se refirió a su amigo como un “gigoló” y recordó las palabras de Gomita cuando salió de La Casa: “Cuando tú saliste de la casa dijiste que Agustín se había referido a las estrías de una mujer, ¿entonces por qué seguías detrás de él? Si una persona se refiere mal a otra mujer, ¿por qué seguías detrás de él?”

“Yo entiendo su punto, no estoy alegando nada como para un pleito, no me gustaría que fuera este el tono de la conversación, pero yo creo que yo contesté a lo que él me hacía, que eran los coqueteos, y yo respondí, intenté ganarme el beso y no pasó”, fue la conclusión que Gomita le puso al tema.

A los internautas no le gustó el comportamiento de Nicola Porcella frente a Gomita

El video publicado en X donde se muestra el encontronazo de Gomita y Nicola Porcella, se lee la descripción: “Qué mal se vio Nicola aquí y eso que no soy fan de Gomita. No sé por qué lo tienen en un pedestal. No es buen actor, ni es un buen conductor, ni nada. Sin Wendy este cab… no sería nada”.

Usuarios de la red social dejaron su comentario en el mencionado post: “No Nicola defendiendo al patán de Agustín. Qué mal y ridículo se vio”, “Nicola ofendido porque le llamaron gigoló a su amigo y Agustín hasta se rió cuando se lo dijeron en su cara”, “Yo tampoco entiendo el furor, es muy equis y con un talento muy limitado” y “Él está ahí porque se colgó de la fama de Wendy”.

Incluso el nombre de Nicola se volvió tendencia nacional tras su conflicto con Gomita en el matutino.