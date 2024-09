Mamá de Karime reacciona a un posible noviazgo de su hija con Gala Montes

Gala Montes y Karime Pindter formaron una de las relaciones más lindas de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Ambas se declararon desde hace un tiempo bisexuales, y aunque no ha pasado nada entre ellas, más allá de algún coqueteo, entre ambas demuestran tener una química inigualable.

Es tanta complicidad que demuestran tener que el público y sus compañeros de reality las llaman por un solo nombre, “Garime”, tal cual como si fueran una pareja de Hollywood.

Ante esta química entre Karime y Gala Montes, la mamá de la exparticipante de Acapulco Shore habló en una entrevista con TV Notas y reaccionó al posible de noviazgo de su hija, con la actriz mexicana de 24 años.

La pregunta del medio antes citado hacia Doña Isabel, mamá de Karime Pindter, fue si realmente la influencer es bisexual. Sin muchos rodeos dijo no saber porque nunca le ha presentado una novia, pero sí puede notar que a su hija le gusta Gala.

“No sabemos. Si lo es, no tiene nada de malo. Nunca nos ha presentado una novia. Pienso que Gala y ella se gustan. Y qué bueno. Son guapas y jóvenes. Lo único que no me ha gustado es que el team ‘Tierra’ le ha hecho bullying por su físico. Dicen que está dañada, que se parece a sus papás”, dijo Doña Isabel al respecto.

A medida que avanza La Casa de los Famosos México, Karime Pindter se alza como una de las favoritas de la competencia. Ha logrado esa posición por su carisma y bondad que demuestra a sus compañeros dentro del programa.