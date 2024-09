“Somos parte de nuestra película favorita”, Danna y Ceci de la Cueva

Danna y Ceci de la Cueva regresan al mundo de Oz, once años después de haber presentando el musical de Wicked en México. Esta vez, las actrices retoman su papel de Elphaba y Glinda, respectivamente, pero ahora para hacer el doblaje de la versión cinematográfica de la historia que llegará el 21 de noviembre a las salas de cine. Dana y Ceci platicaron con la prensa sobre cómo fue este mágico reencuentro más de una década después de la puesta en escena, ahora que son mujeres “más maduras, empoderadas y experimentadas”.

“Fue un reto muy grande, sobre todo en las canciones porque tuvimos que volver a conectar. En cine la historia está mucho más detallada, hay espacios, silencios, escenas que nosotras vivíamos en dos horas y 45 minutos de función, y acá se convierten en algo mucho más íntimo. He tenido experiencia en doblaje en mi carrera y esta fue completamente distinta, me enfrenté a algo completamente nuevo, y en mi caso poder interpretar a Cynthia Erivo, que es una gran actriz, conectar con sus ojos que es por donde habla el alma, fue maravilloso. Fue todo un proceso de crecimiento, de preparación y diversión, porque la pasamos increíble, una vez más, trabajando juntas. También hemos tenido la oportunidad de matizar un montón de cosas preciosas, que no hacíamos en teatro. Fue brutal la experiencia”, contó Danna.

Danna dará voz a Elphaba en las versión de Wicked que llegará a los cines

Según contaron, Danna y Ceci no se veían desde hace 10 años, sin embargo la complicidad entre ellas permanece, explicó De la Cueva. “Tenemos un vínculo muy particular, más allá de la bellísima amistad que tenemos, somos profundamente entregadas a nuestra profesión y eso nos unió desde un inicio. Ahora, en estas grabaciones, dijimos, ‘no podemos hacer esto si no está la otra presente’, entonces yo estaba afuera para ella y al revés, creo que el habernos dado ese tiempo la una para la otra, refleja muchísimo todo el mensaje que queremos dar con esta película, porque lo que van a ver en unos meses de verdad va a cambiar vidas como nos la cambió a nosotras. Este tipo de películas cambian el mundo, porque cambian la perspectiva de la gente ejemplo, estamos seguras que inspirará a muchos chiquitos y chiquitas o adultos que están allá afuera y que no están seguros si perseguir sus sueños, y lo correcto, créanme, siempre es tomar la escoba e ir por ello”.

Danna y Ceci no se veían desde hace 10 años, sin embargo la complicidad entre ellas permanece

Ninguna de las actrices esperaban que Elphaba y Glinda, después de una dura despedida hace más de 10 años, sin embargo Danna está convencida que esto va más allá de una casualidad. “Son cosas muy mágicas, es magia pura y no logro explicarlo, puede ser que mucha gente cree en la magia, pero les decimos que existe y la hemos vivido en primera persona. Es muy especial ser orgullosamente mexicanas y representar a nuestro país dentro de esta película. De verdad tiene que ver Wicked en los dos idiomas, es mágica en ambas, los coros en español también son preciosos, son una locura. Siento que el proyecto llegó a nuestras vidas, ahora de verdad para quedarse de una manera distinta, para marcar una huella y un tatuaje de por vida. Estamos dentro de este proyecto que cinematograficamente y musicalmente para mí es la mejor película que he visto, somos parte de nuestra película favorita”.

Por su parte, Ceci del Cueva, que el trabajar en Wicked no es cuestión de suerte, “aquí nos ha traído el trabajo y es un honor el que nos hayan escogido a nosotras, pero, a mí me gusta pensar que somos guardianas. Yo ya me considero una guardiana de Glinda, y Danna por siempre va a ser una guardiana de Elphaba y ahora se unen a nuestra familia Cynthia Erivo y Ariana Grande, es un verdadero honor ser parte de estas guardianas de mujeres que alrededor del mundo hemos cumplido con las cualidades necesarias para interpretar canciones que son casi inhumanamente imposibles de interpretar nueve veces a la semana, más el rendimiento físico y muchas otras cosas más”.