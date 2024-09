Gala Montes se enojó con Briggitte Bozzo porque le dieron celos por Agustín Fernández

Aparentemente, todo el conflicto que tuvieron las chicas superponedoras, fue por los celos que sintió Gala Montes por Briggitte Bozzo al pasar mucho tiempo con los chicos del cuarto tierra, en particular, con Agustín Fernández.

Anoche, en “La Casa de los Famosos México 2″, las chicas del cuarto mar por fin resolvieron sus diferencias, en el que Gala le confesó a Briggitte su molestia con ella y algunas personas llegaron a la conclusión que estaba celosa.

Sobre todo porque el día que Gala Montes y Karime Pindter habían quedado en hablar con Briggitte Bozzo porque la sentían muy distante, se la pasaron hablando mal de ella.

¿Por qué el público cree que Gala Montes solo sentía celos de Briggitte Bozzo?

A pesar de que Briggitte Bozzo se disculpó varias veces con Gala Montes por no haberla defendido de Adrián Marcelo, la actriz parecía guardar cierto resentimiento con ella, pues con los demás, que tampoco la defendieron, no se llegó a molestar tanto.

Entonces, en la plática que tuvieron, Gala le dijo a Briggitte que le pareció muy feo que su parte que se hubiera ido a la suite con Agustín Fernández el día que estaba pasando por una de sus peores crisis en “La Casa de los Famosos México 2″, aún más, sabiendo que a ella le gusta.

También un día antes, Gala Montes le mencionó a Mario Bezares y Arath de la Torre que estaba molesta porque Briggitte Bozzo se fue a dormir con Agustín Fernández a la suite.

Por lo tanto, una parte del público llegó a la conclusión de que todo el conflicto no fue porque sintiera que Briggitte Bozzo se hubiera alejado del team mar o que no la hubiera apoyado más en su conflicto con Adrián Marcelo, sino que Gala Montes solo estaba celosa por el tipo con el que ella no saldría si estuvieran fuera del reality show.