Sabine Moussier confirma que Agustín Fernández ya no vivirá con Wendy y Nicola

Poco a poco, Sabine Moussier se ha estado dando cuenta de la verdadera realidad de “La Casa de los Famosos México 2″, que la ha llevado a comprender que Agustín Fernández no era el caballero que ella pensaba y que hasta sus amigos, Wendy y Nicola, están molestos con él.

La quinta eliminada del reality show de Televisa estuvo invitada al podcast de Potro Caballero, donde confirmó que el amigo de Wendy Guevara y Nicola Porcella se había quedado sin casa.

Desde hace un par de semanas, se ha estado rumoreando que Agustín Fernández ya no viviría con sus amigos al salir de “La Casa de los Famosos México 2″, por todo lo que han dicho de él acá afuera, como que se había metido en un montón de problemas y los estaba arrastrando a ellos en algunos.

Nicola Porcella le contó a Sabine Moussier que Agustín Fernández ya no viviría con ellos

Sabine Moussier le contó a Potro Caballero que ella estuvo en un nuevo programa ofreciendo una entrevista y ahí se encontró con Nicola Porcella y lo que él le contó de Agustín Fernández la dejó sorprendida.

“Yo estaba en un nuevo programa, por eso no me acuerdo el nombre… La cosa es que ahí estaba Nicola, entonces, le dije que ‘yo pensé que Agus, que porque me cuidaba, tenía estos detallitos, como cerrar la puerta para que no me diera la luz, ayudarme a cocinar, ayudarme a lavar, o sea, muy lindo’”, declaró la actriz.

Sabine Moussier agregó que pensó que Agustín Fernández no sería alguien tan atento, que tuviera tan buen corazón y Nicola Porcella le responde: “No, si ya no tiene ni casa, él no lo sabe, está adentro, pero ya no tiene ni casa”.

A lo que Potro Caballero le confirmó que Wendy Guevara y el actor peruano le dieron la espalda por todo lo que ha dicho dentro de “La Casa de los Famosos México 2″.