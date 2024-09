¿Karma o abuso? Franco Escamilla bloquea usuarios por chistes sobre su hija

Usuarios de redes sociales le están recordando a Franco Escamilla todos los chistes sobre mujeres con sobrepeso que ha hecho a lo largo de su trayectoria; esto después de la viralización de los XV años de su hija, por lo que el comediante optó por comenzar a bloquear algunas cuentas de X que exhibieron sus comentarios pasados.

“Eres tan gorda que en lugar de XV tuviste XXXL”, fue el tweet que Franco Escamilla publicó en 2012 y que se volvió viral tras el festejo por los 15 años de su hija. Internautas se justificaron diciendo que es el mismo tipo de “humor negro” que él maneja y que “el que se lleva se aguanta”.

Franco Escamilla reacciona a los ataques en redes

El comediante se defendió de los comentarios en las redes en un capítulo de su podcast ‘La Mesa Reñoña’: “Empezaron a insultar a mis hijos, y la excusa que daban es: ‘es humor negro’. No, ni sabes cuál es el humor negro”.

Agregó que si su humor no es del agrado de alguien, que no asista a sus shows ni consuma su contenido: “Hago chistes de lo que yo quiera, y si no te parece no veas mis programas, no vayas a verme al teatro; pero el pe… es entre tú y yo”.

Otra de sus técnicas de defensa, fue bloquear a usuarios que se burlaron de la situación y que exhibieron sus comentarios pasados, entre los que destacan: “Ser jodido y no querer comer frijoles es tan tonto como una fea y gorda que se pone sus moños”, “Cuando la quinceañera es gordita y parece piñata” y “Amigo verdadero es aquel que le saca la plática a la gorda o a la fea para que tú le saques el teléfono a la guapa”.

También hubo quienes defendieron a la hija de Franco Escamilla argumentando que ella no tiene la culpa de los comentarios que ha hecho su padre: “Tampoco está chido que se metan con su familia”, “¿Qué necesidad de decir ese comentario sobre la niña?” e “Imagínate la situación por la que está pasando y cómo le va a afectar a largo plazo”.