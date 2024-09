¿Cuánto se llevará Fernando Lozada tras ganar ‘La Isla 2024’?

Fernando Lozada, famoso personaje por diversas producciones televisivas, se coronó como el ganador de la última temporada de ‘La Isla: Desafío Grecia y Turquía’, por lo cual recibió diversos comentarios con motivo de celebración por su triunfo dentro de la competencia.

El exparticipante de ‘Acapulco Shore’ ha destacado por su participación en diversos reality shows de entretenimiento, no obstante, en los últimos años decidió enfocarse en algunos con temática que pusieran a prueba su resistencia física, como lo fue el programa de TV Azteca.

¿Cuánto se llevará Fernando Lozada por ganar ‘La Isla 2024′?

Después de varias semanas de someterse a diversas pruebas y adversidades, Fernando Lozada ganó la famosa competencia, haciendo evidente la emoción por su triunfo a través de un emotivo mensaje que compartió en redes sociales para sus fanáticos.

“Lo imposible solo cuesta un poco más. Se logró. Gracias por todo el apoyo que tuvimos estas semanas”, comentó.

Al respecto de las dudas y comentarios que surgieron de parte del público sobre el premio, la producción tendrá que otorgar 2 millones de pesos a Fernando Lozada por ser el ganador de la última entrega de ‘La Isla: Desafío Grecia y Turquía’.

Fernando Lozada revela que es adoptado

El influencer ha generado una comunidad sólida mediante sus redes sociales; sin embargo, fue en la transmisión del programa de Telemundo que confesó que a sus 24 años se enteró que era adoptado, pero que eso no cambió la relación con su padre, puesto que generaron un vínculo estrecho.

“Yo me enteré que era adoptado, o sea que mi padre no era mi padre biológico a los 24 años. No cambió en nada porque mi padre va a seguir siendo mi padre, en paz descanse”, comentó.

Ante los comentarios de parte de sus compañeros, Fernando Lozada explicó que descubrió que su padre biológico era una famoso actor mexicano, pero que no planea revelar su identidad, con el objetivo de mantener ese aspecto en privado.

“Mi padre biológico es un actor de la tele de muchos años, mexicano, que nunca he dicho su nombre, nunca lo he mencionado y al parecer no lo voy a mencionar”, dijo.