Fernando Lozada asegura que es adoptado y su padre biológico es un actor mexicano

Fernando Lozada se convirtió en el tercer eliminado de la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’, no obstante, previo a su salida del reality show, el participante llamó la atención de sus compañeros al hablar de un tema personal.

Los nominados del programa suelen tener una cena especial previo a la gala de eliminación, es por ello que algunos comparten ciertos detalles de su experiencia en la competencia o vivencias personales, como fue el caso de Fernando al hablar por primera vez de su adopción.

Fernando Lozada revela que es adoptado

El influencer ha generado una comunidad solida mediante sus redes sociales; sin embargo, fue en la transmisión del programa de Telemundo que confesó que a sus 24 años se enteró que era adoptado, pero que eso no cambió la relación con su padre, puesto que generaron un vínculo estrecho.

“Yo me enteré que era adoptado, o sea que mi padre no era mi padre biológico a los 24 años. No cambió en nada porque mi padre va a seguir siendo mi padre, en paz descanse”, comentó.

Fernando Lozada contó en la cena de nominados hace minutos que se enteró a los 24 años de edad que es adoptado y reveló que su padre biológico es un actor mexicano cuyo nombre se reservó

Ante los comentarios de parte de sus compañeros, Fernando Lozada explicó que descubrió que su padre biológico era una famoso actor mexicano, pero que no planea revelar su identidad, con el objetivo de mantener ese aspecto en privado.

“Mi padre biológico es un actor de la tele de muchos años, mexicano, que nunca he dicho su nombre, nunca lo he mencionado y al parecer no lo voy a mencionar”, dijo.

Por su parte, usuarios de redes sociales comenzaron a especular sobre la identidad del papá del exparticipante de Acapulco Shore, señalando a Sergio Goyri y Andrés García como algunas de las figuras que podrían estar relacionadas con Lozada.