Actor de Marvel reaparece en público y luce irreconocible: ¿Sufre de alguna enfermedad?

Dave Bautista, conocido por su papel de Drax el Destructor en el Universo Cinematográfico de Marvel, llamó la atención de sus fans al aparecer en público con una apariencia irreconocible.

El actor de 52 años, que el año pasado dijo que no haría más nunca de Drax el Destructor porque quería interpretar roles serios en la industria del séptimo arte, apareció en la alfombra roja del estreno de su más reciente filme, ‘The Last Showgirl’, en la que trabajó con Pamela Anderson y Jamie Lee Curtis y estaba notablemente más delgado.

Su rol de superhéroe en el Universo Cinematográfico de Marvel y su pasado como luchador de la WWE, hacían que Dave Bautista tuviese una apariencia corpulenta. Sin embargo, ahora luce extremadamente delgado si lo comparamos a su anteriores apariciones en público. Nadie sabe si rebajó con ozempic, la famosa droga que causa revuelo en Hollywood porque hace perder kilos de manera rápida, o si siguió un régimen estricto.

Lo cierto es que perdió kilos de forma voluntaria y no por ninguna enfermedad.

“Este es probablemente el peso más ligero que he tenido desde que tenía 19 años. Llegué a pesar 370 libras (170 kilos) en mi mejor momento como luchador. Ahora peso alrededor de 240 libras (108 kilos). Fue un proceso difícil, especialmente desde que terminé Knock at the Cabin, pero estoy más exigente con mi dieta que nunca”, dijo Dave en una entrevista, según el diario Marca.

Dave Bautista es recordado por su rol en Marvel, ya que salió en las tres películas de los Guardianes de la Galaxia, dos de Avengers, una de Thor y un especial de navidad del MCU.