Dani Flow dice que Bellakath es la “reina del reggaetón” y Yeri Mua explota de ira en un live de Instagram

La polémica de las redes sociales de este domingo en México la protagonizaron Dani Flow y Yeri Mua. Ambos aparecieron en un live de Instagram que se presumía era para mejorar la relación que tenían y, probablemente, comenzar a trabajar en una colaboración, pero todo terminó en una intensa discusión por el tema Bellakath.

Para comprender el inicio de esta discusión hay que remontarse al mes de abril de este mismo año, cuando Yeri Mua y Bellakath protagonizaron una discusión de ida vuelta por redes sociales, ya que ambas se criticaron hasta las formas de sus cuerpos, en mensajes publicados en X (antes Twitter) y en canciones que se hicieron públicas.

Y aunque después de toda esta polémica ambas se terminaron pidieron disculpas, es posible que haya quedado cierta rencilla, ya que las polémicas revivieron este domingo.

Dani Flow, que había hecho hace meses una colaboración con Bellakath, se metió en un live de Yeri Mua en el que entre otras cosas, hablaron de posibles colaboraciones y de las formas poco convencionales en las que trabaja el llamado “rey del morbo”.

En el medio de la charla, Yeri Mua comentó que Bellakath no se atreve a darle la cara, cuestión que hizo que Dani Flow la defendiera y que además la denominada la “reina del reggaetón”. La frase, como era de esperarse, hizo estallara Yeri, quien desde ese momento no hizo otra cosa que discutir.

Después de esta discusión que se hizo viral en las redes sociales, la misma Bellakath reaccionó con un mensaje, que seguramente hizo arder a la misma Yeri.

“No tienes el respeto de nadie y te arde que te digan que soy la ‘Reina del reguetón mexicano’. Es más, si me lo dicen o no, yo sé la trayectoria que tengo y por más que lo explico siempre te bufas de todo lo que digo, pero tú sabes que es verdad y tú nunca lo vas a poder lograr, por eso te arde tanto. Me encanta que sigas hablando de mí”, dijo Bellakath, según TV Notas.