Bellakath le respondió fuertemente a Yeri Mua: “te arde que digan que soy la reina”

Bellakath por fin contestó a todo lo que Yeri Mua ha estado diciendo sobre ella en los últimos días y afirmó que solo estaba ardida porque el público no la considera la Reina del Reguetón Mexicano.

Primero posteó dos comentarios en sus historias de Instagram: uno indicando que ya la había enterrado y Dani Flow la desenterró y la volvió a enterrar, luego comentó que era la “bufona de internet”, que solo servía para hacer reír a las personas.

Pero eso no fue todo, porque Bellakath también compartió un par de videos en los que despotricó fuertemente contra Yeri Mua y le dijo: “Tú no tienes el respeto de nadie, tú no eres nadie”.

Bellakath asegura que como Yeri Mua ya no sabe qué criticarle, ahora le inventa una vida

“Te arde mucho que digan que yo soy la reina del reguetón mexicano, es más, si a mí me lo dicen o no me lo dicen, yo sé toda la trayectoria que tengo, y por más que lo digo tú siempre te bufas de todo lo que digo”, expresó Bellakath sobre Yeri Mua.

Y agregó: “Es lo que tú nunca vas a poder lograr, por eso te arde tanto. Ya no sabes ni qué criticarme, ya no sabes… Me inventaste una vida que ni yo me la sabía, ni yo me la sabía”.

Bellakath mencionó que Yeri Mua siempre se la pasaba tirándole indirectas, que cuestionaba el valor de sus cosas, intentando denigrar a alguien que sí tiene carrera.

“Lo que eres es una naca y eso no se quita ni vistiéndote de la marca más grande que exista. Tú no tienes clase, no tienes porte, no tienes precisión, no tienes absolutamente nada, más que gracia para hacernos reír”, remató la cantante urbana.