Gomita reacciona a burlas de su papá por no tener estudios: “No debería estar orgulloso”

Uno de los momentos más polémicos de Gomita en ‘La Casa de los Famosos México’ fue cuando aseguró ser Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Su papá se burló de la situación mencionando que: “Apenas acabó la secundaria”, a lo que la influencer reaccionó.

Hace unas semanas, Adrián Marcelo abordó la falta de estudios de Gala Montes, pues anteriormente Sian Chiong le reveló que nunca asistió a la escuela de actuación. Ante lo dicho por el youtuber, Gomita respondió: “Yo sí soy Licenciada en Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo que me pongo a pelear con alguien que no tiene papeles?”

Más tarde en una entrevista, el papá de Gomita fue cuestionado sobre el tema, por lo que respondió: “Araceli no sé de dónde saca sus ideas de que ella es Licenciada en Comunicación. Perdón, con problemas acabó la secundaria”.

Gomita se defiende de las burlas de su papá

En una entrevista con TVNotas, Gomita no se quedó callada respecto a las burlas de su papá y habló sobre el título Honoris causa que le dieron en días recientes: “Recién me dieron mi título Honoris causa en ‘Cuéntamelo Ya!’ Le acaban de callar el hocico a todo México. Ya tengo papeles”.

Reveló que fue su papá quien optó por sacarla de la escuela: “Mi papá me sacó del primer año de preparatoria. Decidió que no estudiara. Me dijo: ‘se acabó la escuela’. Y yo era de 10, creo que le sangraba el codo”.

Aclaró que cuando mencionó sus estudios dentro del reality, fue sarcasmo: “En el reality lo dije como sarcasmo. Me peleaba con una persona que tampoco tenía papeles. Soy una persona que se ríe de sus propias situaciones. Fue lo que me tocó”.

“No sé cómo mi papá se puede sentir tan orgulloso de mencionarlo. Me sacó de estudiar porque me puso a trabajar. Me duele mucho que lo normalice. A los papás: no saquen a sus hijos de la escuela”, concluyó.