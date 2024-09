Hijo de Chester rechaza relanzamiento de Linkin Park con nueva integrante: “borran el legado de mi padre”

Linkin Park regresa a los escenarios este 2024. El líder de la banda, Mike Shinoda, anunció el ingreso de una nueva vocalista que pueda suplir al fallecido Chester Bennington, que marcó una era en el rock alternativo, de principios de la década de los 2000.

Los fans reaccionaron alrededor del mundo, emocionados por el retorno de la banda siempre respetando el recuerdo de quien fuera la voz principal que llevó a Linkin Park al estrellato.

La nueva vocalista se llama Emily Armstrong, y sus videos interpretando los temas que supo cantar Chester, se hicieron virales en cuestión de horas en las redes sociales. Sin embargo, hubo una persona que no estuvo del todo contenta con la decisión de Mike Shinoda, el hijo de Bennington, llamado Jaime.

A través de sus redes sociales, Jaime Beninngton soltó un extenso y fuerte mensaje en contra de Mike, que dejó sorprendidos a todos los fans.

“¡Oye Mike! La gente no tiene dificultades para entender que Linkin Park se reinvente. La dificultad radica en cómo contrataste a tu amiga de muchos años @emilyarmstrong, sabiendo su historial en la iglesia y su relación como aliada de @dannymasterson”, escribió el hijo de Chester en sus redes sociales.

“Lo que has hecho no es algo a lo que la gente se tenga que acostumbrar, no es un shock que la gente tenga que procesar y entender. Has traicionado la confianza depositada en ti por décadas de fans y seres humanos que te apoyan, incluido yo mismo. Confiamos en que serías mejor persona. Para ser el cambio. Porque nos prometiste que esa era tu intención. Ahora estás senil y sordo. Loco. A estas alturas apostaría a que lo único que conoces es la falta de respeto. ¡No me engañaste!”, añadió, según reseña de Milenio.

“Borran silenciosamente la vida y el legado de mi padre en tiempo real... durante el Mes Internacional de la Prevención del Suicidio”, sentenció.

Jaime Bennington

A los fans de Linkin Park no les gustó esta reacción y atacaron al hijo de Chester en las redes, hasta el punto de que lo hicieron cerrar su cuenta de Instagram.