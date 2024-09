Cristian Castro se arrepiente de haber cancelado la gira con Yuri

En días recientes, Yuri fue entrevistada en el programa “Ventaneando”, donde reveló que después de que Cristian Castro decidiera cancelar la gira con ella, se arrepintió y quiso volver.

Desafortunadamente, no se pudo retomar la gira en conjunto, aunque la cantante aclara que no fue porque ella no quisiera hacerlo o se hubiera peleado con su colega.

“Quiero aclarar, Cristian y yo no nos peleamos, relájense. Terminamos bien. Obviamente fue decisión de él, lo repito, es decisión de él. No quiero seguir por X, que no puedo decirlo yo, ¿verdad? Soy respetuosa”, detalló Yuri.

Yuri no pudo comprometerse con nuevas fechas y por eso Cristian Castro no regresó a la gira en conjunto

Yuri le contó a la cámara de “Ventaneando”, que ella intentó convencer a Cristian Castro para que continuaran con la gira en conjunto, pero él se negó a seguir y tuvo que continuar sola.

“Yo le dije todavía a Chris: ‘Chris, este, amiguito, vamos para adelante. Hay más conciertos, una gira en Estados Unidos’. Me dijo: ‘no, no, no, no, no’. Dije: ‘Ok, bueno’. Lo respeto”, reveló la cantante.

Entonces, cuando Yuri cumplió con las presentaciones que tenía pendientes, decidió irse de vacaciones y su mánager la llamó para decirle que Cristian Castro se puso en contacto para retomar la gira.

“El último que fue en Torreón, de ahí creo que cuando yo estaba yéndome de vacaciones, me habla mi manager, me dice, ‘Yuri, quisieran retomar algunas cosas Dario y Cris’, dije, ‘pues bueno inténtelo, yo le entro’”, explicó la también presentadora de televisión.

Sin embargo, como la empresa que los contrató reveló los lugares donde se iban a presentar, Yuri y Cristian Castro ya no pudieron retomar la gira. Con respecto a la situación sentimental del cantante, ya que regresó por tercera ocasión con Mariela Sánchez, la cantante dijo: “Me da mucho gusto verlo bien”.