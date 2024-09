Elizabeth Olsen pone en alerta a los fans de Marvel con un posible regreso de la Bruja Escarlata

El nombre de la Bruja Escarlata (Scarlet Witch) cobró relevancia en las últimas horas, por la posibilidad de que el personaje de Elizabeth Olsen pueda ser resucitado por el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

Disney y Marvel Studios estrenarán próximamente la serie Agatha Coven of Chaos, que cuenta la historia de un personaje ligado al de Elizabeth Olsen, y aunque probablemente la Bruja Escarlata no aparezca de lleno en esta producción, la actriz de 35 años habló de la posibilidad de regresar al MCU.

La Bruja Escarlata (Wanda Maximoff), en teoría, falleció durante los eventos de Doctor Strange: Multiverse of Madness. Sin embargo, como en el mundo de los superhéroes todo es posible, Elizabeth Olsen dice que regresaría, siempre y cuando le cumplan una única condición.

Elizabeth Olsen en una escena de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. (Marvel Studios.)

Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata

Un reporte de Collider informa que lo único que pide Elizabeth es que su personaje tenga una historia interesante para el fandom de Marvel, ya que últimamente se han hecho producciones muy de relleno y ella no quiere caer en este fenómeno.

" Es un personaje al que me encanta volver cuando hay una manera de utilizarla bien, y creo que he tenido suerte de que cuando empecé me utilizaran bien. Creo que la gente no sabía qué hacer conmigo ni un segundo. Si hay una buena manera de utilizarla, siempre estoy feliz de volver”, dijo Elizabeth Olsen.