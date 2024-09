Escorpión Dorado, Facundo y Adal Ramones se ponen a prueba en ‘Jalas o te Rajas’

Lejos de las especulaciones sobre la supuesta rivalidad que existe dentro de la comedia y stand up, Escorpión Dorado, Facundo y Adal Ramones demuestran su entusiasmo por seguir potenciando el talento mexicano a través de diversos proyectos, como es el caso de la segunda temporada del programa ‘Jalas o te Rajas’, en donde los comediantes pondrán al límite sus capacidades.

Los tres comediantes se embarcarán por un viaje por diferentes zonas del país para vivir en carne propia las consecuencias del resentimiento de cada invitado, ya que llegarán al límite con los retos diseñados por Christian Chávez, Alexis “Ojitos de Huevo”, Caeli, Yordi Rosado, Paola Ramones, Mila Gómez, Paola Rojas, Jaime Camil y otros. Por su parte, el perdedor en cada duelo tendrá que cumplir un desafío extremo.

Para Publimetro, Escorpión Dorado, Facundo y Adal Ramones hablaron del nuevo proyecto de Amazon Prime Video, destacando todos los aspectos que intentaron mejorar para la nueva temporada, especialmente el youtuber mexicano, quien hizo evidente la fórmula del éxito para el programa.

“El hecho de tener a Facundo y ahora a Adal Ramones como una pieza que complementa esta Santísima Trinidad del entretenimiento, pues resulta que une la fórmula ganadora porque este personaje también ha hecho un chingo de cosas en su vida y el hecho de que él se preste para hacer parte de este este formato, pues también nos da otros ojos, otra cabeza de tenerme que superar a mí mismo. Entonces la suma de todos estos criterios hace justamente que logremos tener una temporada tan completa”, dijo el Escorpión Dorado.

Jalas o Te Rajas (Foto: Cortesía)

Como parte de la temática del programa, Adal Ramones compartió su experiencia al integrarse, especialmente sobre los retos extremos a los que se sometieron, señalando uno de los más difíciles, ya que estuvieron involucradas sus hijas.

“Hay un capítulo donde nos pone dos pruebas muy cañonas, se ve que lo hizo como con ganas de vengarse de mí, de cosas atoradas del pasado y una de esas pruebas entra la hija de Facundo y mi hija Paola, entonces se puso muy heavy, fue una prueba muy cañona, porque aparte se revelan cosas que no tenían por qué salir a la luz, entonces realmente estamos confesando cosas, me sorprendió ese rollo”, comentó el comediante.

Asimismo, Adal habló de la forma en la que fue prepararse para la segunda temporada, tomando en cuenta todos los retos por los que tienen que atravesar.

“Lleva adrenalina, terror, miedo, accidentes, comedia; entonces es un programa ganador y dije tengo que estar ahí y aparte cuando veo las pruebas de la primera temporada dije en la madre, o sea Facundo tiene condición porque anda en bicicleta y todo, pero aún así Facundo no es un atleta olímpico y dije no vaya a pasar algo con nosotros dos porque ya no nos cocemos al primer hervor”, añadió.

Finalmente, ante las expectativas por la nueva temporada, Facundo habló del contenido que puede esperar el público en ‘Jalas o te Rajas’.

“Yo creo que deberían esperar lo peor porque realmente este programa creo que es la estupidez llevada a su máxima expresión, o sea, es como una entrega de la mente más retorcida, lo bueno es que creo que a la gente le gustará ver todos los retos”, puntualizó.