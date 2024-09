Gloria Trevi pierde batalla legal: será expuesta por su relación con el clan Trevi-Andrade

Gloria Trevi será expuesta en ‘Todo a la luz’, el próximo libro de Karla de la Cuesta en el que revelarán detalles del caso Trevi-Andrade. La cantante habría tratado de impedir que se publicara, sin embargo falló en el intento.

Conductores del programa ‘Shanik en Fórmula’ revelaron que Gloria Trevi no logró conquistar su lucha legal: “Gloria Trevi perdió la batalla contra el que se retiraron las medidas cautelares donde no quería y había solicitado a las autoridades que no saliera el libro publicado que se llama ‘Todo a la Luz’ (...) Bajo los preceptos constitucionales como el 13 constitucional y el séptimo constitucional, no le pudieron dar la razón a efectos de que no saliera publicado dicho libro”.

La intérprete de ‘Con los ojos cerrados’ habría tratado de evitar la publicación bajo el argumento del daño a los derechos de su imagen: “Le estaban afectando derechos propios de su imagen, de su persona y obviamente de su vida, pero la ley es muy clara en ese sentido, entonces no puedes cortar esa libertad de expresión”.

Aún así, explicaron que las acciones legales podrían emprenderse una vez que el libro se comience a vender: “Si después de que salga publicado el libro hay alguna consecuencia legal y jurídica, se tomarán tras acciones como podría ser un tema por ejemplo de daño moral, o una responsabilidad”.

Para finalizar, los conductores destacaron: “No debe de estar nada contenta Gloria, porque tantos años y sigue envuelta en demandas”.

Karla de la Cuesta habla de su próximo libro

A más de 20 años del caso, Karla de la Cuesta revivió los crímenes del clan Trevi-Andrade al reunirse con las víctimas de la pareja; de esta manera, en su libro ‘Todo a la Luz’ narra su experiencia y el testimonio de otras 10 mujeres que vivieron abusos a manos de Sergio Andrade.

El mes pasado Karla de la Cuesta cedió una entrevista a TVNotas, en la que expresó: “Al leer el testimonio de cada una de las víctimas, me sentí sumamente adolorida al ver que no se les había escuchado y no se les dio la calidad de víctimas que merecían. Los resultados de las sentencias no habían sido conforme a lo que ellas habían relatado”.

“Tenía la necesidad de que se contara la verdad de lo que relataron a las autoridades, me imagino que a propósito se han revuelto y se ha contado una historia falsa de lo que realmente ocurrió”, destacó.